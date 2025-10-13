Ciclismo su pista, gli iscritti dell’Italia per i Mondiali 2025: tante novità, l’ultima di Viviani, c’è Vittoria Bussi!

Da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre si disputeranno a Santiago del Cile i Mondiali senior 2025 di ciclismo su pista: l’UCI ha reso noto l’elenco degli atleti iscritti, ma gli elenchi non sono ancora definitivi, presentando sia i titolari che le riserve per tutte le specialità.

L’Italia risulta iscritta a 21 delle 22 specialità previste (12 delle quali olimpiche), non partecipando soltanto alla gara di velocità a squadre femminile. Tra gli azzurri attualmente iscritti alle gare iridate spiccano Elia Viviani, al via soltanto nell’eliminazione, e Vittoria Bussi, in gara soltanto nell’inseguimento individuale.

GLI ISCRITTI DELL’ITALIA

Eliminazione maschile

Elia VIVIANI

Davide STELLA riserva

Inseguimento individuale maschile

Renato FAVERO

Luca GIAIMI

Manlio MORO riserva

Keirin maschile

Stefano MORO

Mattia PREDOMO riserva

Madison maschile

Juan David SIERRA

Davide STELLA

Elia VIVIANI riserva

Omnium maschile

Juan David SIERRA

Davide STELLA riserva

Corsa a punti maschile

Juan David SIERRA

Elia VIVIANI riserva

Scratch maschile

Davide STELLA

Christian FANTINI riserva

Velocità individuale maschile

Stefano MORO

Mattia PREDOMO riserva

Inseguimento a squadre maschile

Davide BOSCARO

Renato FAVERO

Etienne GRIMOD

Francesco LAMON

Niccolò GALLI riserva

Velocità a squadre maschile

Stefano MINUTA

Daniele NAPOLITANO

Mattia PREDOMO

Fabio DEL MEDICO riserva

Chilometro da fermo maschile

Matteo BIANCHI

Mattia PREDOMO

Francesco LAMON riserva

Eliminazione femminile

Chiara CONSONNI

Anita BAIMA riserva

Inseguimento individuale femminile

Vittoria BUSSI

Federica VENTURELLI

Martina ALZINI riserva

Keirin femminile

Miriam VECE

Madison femminile

Chiara CONSONNI

Vittoria GUAZZINI

Matilde VITILLO riserva

Omnium femminile

Vittoria GUAZZINI

Chiara CONSONNI riserva

Corsa a punti femminile

Martina ALZINI

Vittoria GRASSI riserva

Scratch femminile

Martina FIDANZA

Sara FIORIN riserva

Velocità individuale femminile

Miriam VECE

Inseguimento a squadre femminile

Martina ALZINI

Chiara CONSONNI

Martina FIDANZA

Vittoria GUAZZINI

Federica VENTURELLI riserva

Velocità a squadre maschile

Italia non iscritta

Chilometro da fermo femminile

Martina FIDANZA

Miriam VECE riserva