CiclismoPista
Ciclismo su pista, gli iscritti dell’Italia per i Mondiali 2025: tante novità, l’ultima di Viviani, c’è Vittoria Bussi!
Da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre si disputeranno a Santiago del Cile i Mondiali senior 2025 di ciclismo su pista: l’UCI ha reso noto l’elenco degli atleti iscritti, ma gli elenchi non sono ancora definitivi, presentando sia i titolari che le riserve per tutte le specialità.
L’Italia risulta iscritta a 21 delle 22 specialità previste (12 delle quali olimpiche), non partecipando soltanto alla gara di velocità a squadre femminile. Tra gli azzurri attualmente iscritti alle gare iridate spiccano Elia Viviani, al via soltanto nell’eliminazione, e Vittoria Bussi, in gara soltanto nell’inseguimento individuale.
GLI ISCRITTI DELL’ITALIA
Eliminazione maschile
Elia VIVIANI
Davide STELLA riserva
Inseguimento individuale maschile
Renato FAVERO
Luca GIAIMI
Manlio MORO riserva
Keirin maschile
Stefano MORO
Mattia PREDOMO riserva
Madison maschile
Juan David SIERRA
Davide STELLA
Elia VIVIANI riserva
Omnium maschile
Juan David SIERRA
Davide STELLA riserva
Corsa a punti maschile
Juan David SIERRA
Elia VIVIANI riserva
Scratch maschile
Davide STELLA
Christian FANTINI riserva
Velocità individuale maschile
Stefano MORO
Mattia PREDOMO riserva
Inseguimento a squadre maschile
Davide BOSCARO
Renato FAVERO
Etienne GRIMOD
Francesco LAMON
Niccolò GALLI riserva
Velocità a squadre maschile
Stefano MINUTA
Daniele NAPOLITANO
Mattia PREDOMO
Fabio DEL MEDICO riserva
Chilometro da fermo maschile
Matteo BIANCHI
Mattia PREDOMO
Francesco LAMON riserva
Eliminazione femminile
Chiara CONSONNI
Anita BAIMA riserva
Inseguimento individuale femminile
Vittoria BUSSI
Federica VENTURELLI
Martina ALZINI riserva
Keirin femminile
Miriam VECE
Madison femminile
Chiara CONSONNI
Vittoria GUAZZINI
Matilde VITILLO riserva
Omnium femminile
Vittoria GUAZZINI
Chiara CONSONNI riserva
Corsa a punti femminile
Martina ALZINI
Vittoria GRASSI riserva
Scratch femminile
Martina FIDANZA
Sara FIORIN riserva
Velocità individuale femminile
Miriam VECE
Inseguimento a squadre femminile
Martina ALZINI
Chiara CONSONNI
Martina FIDANZA
Vittoria GUAZZINI
Federica VENTURELLI riserva
Velocità a squadre maschile
Italia non iscritta
Chilometro da fermo femminile
Martina FIDANZA
Miriam VECE riserva
Dalla Home
Filippo Pelati: “Per fare nuoto artistico ho superato i pregiudizi. Punto alle Olimpiadi, l’eredità di Minisini mi responsabilizza”
Filippo Pelati rappresenta sicuramente il futuro del nuoto artistico azzurro. Il 18enne di Lagosanto è stato grande protagonista agli ultimi...