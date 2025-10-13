Seguici su
CiclismoPista

Ciclismo su pista, gli iscritti dell’Italia per i Mondiali 2025: tante novità, l’ultima di Viviani, c’è Vittoria Bussi!

Pubblicato

10 secondi fa

il

Elia Viviani / IPA Sport

Da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre si disputeranno a Santiago del Cile i Mondiali senior 2025 di ciclismo su pista: l’UCI ha reso noto l’elenco degli atleti iscritti, ma gli elenchi non sono ancora definitivi, presentando sia i titolari che le riserve per tutte le specialità.

L’Italia risulta iscritta a 21 delle 22 specialità previste (12 delle quali olimpiche), non partecipando soltanto alla gara di velocità a squadre femminile. Tra gli azzurri attualmente iscritti alle gare iridate spiccano Elia Viviani, al via soltanto nell’eliminazione, e Vittoria Bussi, in gara soltanto nell’inseguimento individuale.

GLI ISCRITTI DELL’ITALIA

Eliminazione maschile
Elia VIVIANI
Davide STELLA riserva

Inseguimento individuale maschile
Renato FAVERO
Luca GIAIMI
Manlio MORO riserva

Keirin maschile
Stefano MORO
Mattia PREDOMO riserva

Madison maschile
Juan David SIERRA
Davide STELLA
Elia VIVIANI riserva

Omnium maschile
Juan David SIERRA
Davide STELLA riserva

Corsa a punti maschile
Juan David SIERRA
Elia VIVIANI riserva

Scratch maschile
Davide STELLA
Christian FANTINI riserva

Velocità individuale maschile
Stefano MORO
Mattia PREDOMO riserva

Inseguimento a squadre maschile
Davide BOSCARO
Renato FAVERO
Etienne GRIMOD
Francesco LAMON
Niccolò GALLI riserva

Velocità a squadre maschile
Stefano MINUTA
Daniele NAPOLITANO
Mattia PREDOMO
Fabio DEL MEDICO riserva

Chilometro da fermo maschile
Matteo BIANCHI
Mattia PREDOMO
Francesco LAMON riserva

Eliminazione femminile
Chiara CONSONNI
Anita BAIMA riserva

Inseguimento individuale femminile
Vittoria BUSSI
Federica VENTURELLI
Martina ALZINI riserva

Keirin femminile
Miriam VECE

Madison femminile
Chiara CONSONNI
Vittoria GUAZZINI
Matilde VITILLO riserva

Omnium femminile
Vittoria GUAZZINI
Chiara CONSONNI riserva

Corsa a punti femminile
Martina ALZINI
Vittoria GRASSI riserva

Scratch femminile
Martina FIDANZA
Sara FIORIN riserva

Velocità individuale femminile
Miriam VECE

Inseguimento a squadre femminile
Martina ALZINI
Chiara CONSONNI
Martina FIDANZA
Vittoria GUAZZINI
Federica VENTURELLI riserva

Velocità a squadre maschile
Italia non iscritta

Chilometro da fermo femminile
Martina FIDANZA
Miriam VECE riserva

