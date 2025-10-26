Ciclismo su pista, il Belgio chiude il Mondiale con l’oro nella Madison. Azzurri undicesimi

I Mondiali di ciclismo su pista a Santiago si concludo con la medaglia d’oro del Belgio nella Madison maschile. La coppia composta da Lindsay de Vylder e Fabio van den Bossche è salita sul gradino più alto del podio, gestendo al meglio la parte finale della corsa e chiudendo con un punteggio complessivo di 86 punti.

Medaglia d’argento per i britannici Mark Stewart e Joshua Tarling, che si sono fermati a 76 punti, mancando gli ultimi sprint finali. Il bronzo è andato invece alla Germania (66) con Moritz Augenstein e Roger Kluge, che ha resistito all’assalto del Portogallo, che era riuscito anche a prendere il giro nella parte finale.

L’Italia schierava una coppia davvero molto giovane e alla prima esperienza in una rassegna iridata. Juan David Sierra e Davide Stella hanno concluso in undicesima posizione con 24 punti.

Il Mondiale di Santiago si chiude con tre medaglie per l’Italia. L’oro nell’inseguimento a squadre femminile, il memorabile e commovente trionfo di Elia Viviani nell’ultima gara della carriera nell’eliminazione ed il bronzo di Guazzini e Consonni nella madison femminile. I segnali positivi da parte dei giovani non sono mancati, con soprattutto Federica Venturelli che può diventare una grande protagonista in futuro.