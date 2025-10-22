Ciclismo su pista, cresce l’Italia nella velocità a squadre: azzurri alla seconda fase ai Mondiali col primato nazionale

Dopo le qualifiche dell’inseguimento a squadre, la prima giornata dei Mondiali 2025 di ciclismo su pista è proseguita con il turno preliminare delle Team Sprint. Bella prestazione da parte dell’Italia, che si è meritata l’accesso al primo round con il terzetto della velocità a squadre maschile: ottavo posto con il tempo di 42.234, l’ultimo utile per superare il turno, precedendo di 225 millesimi il Canada, primo degli esclusi dall’atto conclusivo.

Gli azzurri hanno così firmato il nuovo record nazionale sui tre giri, ritoccando di un paio di decimi il 43.497 siglato lo scorso anno ad Apeldoorn. Stefano Minuta, Daniele Napolitano e Mattia Predomo torneranno in scena attorno alle ore 23.45 per fronteggiare i Paesi Bassi. Sfida improba contro Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg, che hanno firmato il miglior crono (41.860).

Prosegue così la crescita della formazione tricolore, che sta cercano di ritagliarsi il suo spazio in questa rassegna iridata e di guardare con ottimismo in avvio del quadriennio che conduce alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Gli altri incroci: Gran Bretagna vs Germania (rispettivamente seconda con 42.131 e 43.175), Australia vs Giappone (terza con 42.691 e sesta con 42.991), Francia vs Cechia (quarta con 42.743 vs 42.977).

La Gran Bretagna ha firmato il miglior tempo sul fronte femminile (45.808) e incrocerà la Colombia al primo round. Gli altri accoppiamenti: Paesi Bassi vs Messico, Australia vs Germania, USA vs Polonia.