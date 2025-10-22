Ciclismo su pista, buoni segnali per il rinnovato quartetto maschile ai Mondiali e 1° turno superato

Seconda gara ai Mondiali di ciclismo su pista scattati oggi in quel di Santiago in Cile. Nel velodromo sudamericano sono andate in scena le qualifiche dedicate all’inseguimento a squadre maschile. La disciplina che negli anni ha regalato più soddisfazioni ai colori azzurri è in piena rivoluzione in chiave tricolore.

Sono assenti tre degli alfieri di Tokyo 2020 (Milan, Ganna e Consonni), al via solamente Francesco Lamon, accompagnato dai giovani Davide Boscaro, Renato Favero e Luca Giaimi. Gli azzurri si son ben difesi ed hanno superato il primo turno con la sesta piazza (3:51.055).

Al comando c’è una super Danimarca: Hansen, Leth, Larsen e Pedersen hanno timbrato un devastante 3:43.784 per issarsi davanti ai campioni olimpici dell’Australia (3:45.786). Anche Gran Bretagna e Nuova Zelanda tra le prime quattro. Gli azzurri nella sessione serale, sognando di agguantare la finalina per il bronzo, se la vedranno nel primo turno con la Germania.