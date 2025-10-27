Ciclismo, Florian Lipowitz: “Vorrei partecipare al Tour, è bello avere Evenepoel in squadra”

Il 2025 è stato anche l’anno di Florian Lipowitz. La stagione appena passata, della quale Tadej Pogacar è stato l’assoluto protagonista, ha permesso anche a molti volti nuovi di entrare definitivamente nel panorama internazionale, stupendo tutti con prestazioni inaspettate. È il caso proprio di Florian Lipowitz, terzo al Tour de France 2025.

Per il tedesco della Red Bull Bora Hansgrohe si è trattato di un risultato più che brillante ma il desiderio di migliorarsi è sempre presente. Come riportato da sport.de, il teutonico ha dichiarato: “Mi piacerebbe partecipare al Tour l’anno prossimo. La squadra non è certo contraria a mandarmi al Tour. Se tutto va bene e troviamo un buon percorso, io rimango in salute e le cose vanno bene atleticamente, allora potreste rivedermi in Francia l’anno prossimo”.

“Sicuramente è un’opzione possibile da perseguire. In definitiva, non è nelle mie mani. Penso che troveremo comunque un buon modo per garantire che nessun corridore venga svantaggiato in alcun modo. Bisogna vedere in anticipo come vengono programmate le corse. La preparazione per un Grande Giro di questo tipo inizia con due o tre mesi di anticipo, non si può ancora dire troppo”.

Su Remco Evenepoel: “È sempre bello avere un corridore così vincente in squadra. Fa parte dell’élite mondiale assoluta. Penso che Remco sia una persona a cui piace essere al centro dell’attenzione. Potrebbe essere positivo per me poter lavorare dietro le quinte. Spero che le cose non cambino poi così tanto rispetto all’anno scorso, quando Primoz Roglic era sotto i riflettori”.