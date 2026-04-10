Paul Seixas è devastante. Terzo successo di tappa per il francese al Giro dei Paesi Baschi

Tappa spettacolare la quinta del Giro dei Paesi Baschi 2026 con partenza ed arrivo in quel di Eibar. Scontro diretto tra i big della classifica generale, ma a vincere è sempre lui, uno scatenato Paul Seixas. Il baby fenomeno transalpino trova la terza affermazione in questa breve corsa a tappe e resta sempre più leader, pronto a trionfare per la prima volta in una classifica in carriera.

Prima parte di gara che ha visto il francese Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) provarci in più occasioni prima di essere raggiunto da un gruppetto di una trentina di uomini. Davanti sono arrivati Steff Cras, Mauri Vansevenant, Lorenzo Fortunato, Christian Scaroni, Guillaume Martin, Clément Braz Afonso, Quentin Pacher, Adrià Pericas, Marc Soler, Haimar Etxeberria, Nicolas Prodhomme, Ibon Ruiz, Juan Pedro López, Raúl García Pierna, Juan Guillermo Martinez, Mattia Gaffuri, Hugo Houle, Alex Aranburu, Samuel Fernández, Mikel Bizkarra, Ben Healy, Markel Beloki, Michael Leonard, Kévin Vauquelin, Tijmen Graat, Menno Huising, Anders Halland Johannessen e Andreas Kron.

Il plotone però non ha lasciato spazio, visto che si è scatenata ben presto la battaglia tra i big e praticamente il gruppo dei migliori è diventato nel giro di poco la testa della corsa. Sul GPM di Urkaregi l’attacco di Florian Lipowitz ed un Paul Seixas attentissimo a seguirlo: i due sono riusciti ad evadere, lanciandosi così in coppia verso il traguardo.

Il fuoriclasse della Decathlon CMA CGM Team è riuscito a prevalere allo sprint sul tedesco della Red Bull – BORA – hansgrohe, mentre ad oltre un minuto di distacco a regolare il drappello dei battuti è stato lo spagnolo Javier Romo (Movistar Team).