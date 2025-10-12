Christian Scaroni polemico con la UAE: “Ho chiesto di lasciarci il podio, sono poco umani. Tolta visibilità”

Christian Scaroni ha concluso al quarto posto il Trofeo Tessile & Moda, evento che ha raccolto l’eredità del Trofeo Baracchi e che oggi ha regalato spettacolo lungo la salita che conduceva a Oropa. Il 27enne bresciano, reduce dal quarto posto agli Europei e dalla quindicesima piazza al Giro di Lombardia, ha accusato un ritardo di 32 secondi dal britannico Adam Yates, capace di imporsi con una rasoiata a 300 metri dal traguardo.

L’alfiere della XDS Astana è rimasto ai piedi del podio su cui sono saliti due uomini della UAE Emirates-XRG (il già citato Yates e l’australiano Jay Vine, terzo) e il francese Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team). Il piazzamento finale lascia un po’ di amaro in bocca al ciclista italiano, che si è un po’ lamentato del comportamento in strade della corazzata emiratina, che oggi ha toccato quota 94 successi in stagione.

Christian Scaroni non si è voluto nascondere ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Quando siamo arrivati in salita la gamba aveva iniziato a girare meglio, ma gli UAE erano veramente forti ed erano in superiorità numerica. Hanno iniziato ad attaccare a destra e sinistra e quando sono usciti Yates e Rondel io non ero abbastanza brillante per poterli seguire. Io e Chumil abbiamo iniziato a tirare, più pensando al podio che ad andare a prendere Yates. Avevo parlato e chiesto se potessero lasciarci il podio, purtroppo hanno voluto prendersi anche il terzo posto“.

Il lombardo ha poi proseguito nella propria analisi: “Quando son troppo forti va bene così. Mi son giocato il podio, ma quando ho provato a chiudere su Vine avevo sempre a ruota Sivakov. Mi dispiace perché il podio avrebbe dato visibilità alla nostra squadra. Parto sempre per vincere, ma oggi erano superiori. Quando mi han detto che non avrebbero lasciato nemmeno il podio sinceramente l’ho trovato una scelta ‘poco umana’. Quando hai già vinto la corsa non vedo perché devi togliere la visibilità a una squadra come la Burgos, oppure a noi. Comunque, è una scelta loro. Condivisibile o meno, ognuno fa la propria corsa e hanno fatto bene a fare quello che è stato richiesto“.