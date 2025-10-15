Chi affronterà Sinner nell’eventuale semifinale al Six Kings Slam 2025? Già definito l’avversario in tabellone

L’edizione 2025 del Six Kings Slam, torneo di esibizione di scena a Riad (Arabia Saudita), prenderà il via quest’oggi con i quarti di finale. Ad aprire le danze a partire dalle 18.30 italiane saranno Taylor Fritz e Alexander Zverev e a seguire, non prima delle 20.00 nostrane, Jannik Sinner opposto a Stefanos Tsitisipas.

Il meccanismo di questo evento prevede infatti che Carlos Alcaraz e Novak Djokovic godano di un “bye”, ovvero abbiano un turno in meno, iniziando a giocare domani. Il motivo? Sono coloro che hanno vinti più Slam in carriera: il serbo 24 e lo spagnolo 6. Per questo, anche Sinner sarà costretto a giocare un match ulteriore contro il greco, per guadagnarsi la possibilità di sfidare il serbo.

Sarà infatti Djokovic l’avversario con cui il pusterese si confronterà nel penultimo atto, in caso di vittoria odierna contro Tsitsipas. Una grande Classica si potrebbe prefigurare, dunque, tra due tennisti dal gioco abbastanza simile, ma con differenze sostanziali: Nole più abile nella copertura del campo nel suo tennis di pura interdizione; Jannik più potente nel suo modo di cercare il vincente.

Una semifinale che a Riad c’era stata anche l’anno scorso, vinta da Sinner in tre set, in cui l’asso nativo di Belgrado aveva messo in mostra anche le sue doti di lottatore. Da capire anche il suo livello di condizione visto quanto accaduto a Shanghai. Un torneo nel quale il serbo ha sofferto molto dal punto di vista fisico, uscendo in semifinale piuttosto acciaccato contro il monegasco Valentin Vacherot. È anche vero che Jannik si è ritirato nel 1000 asiatico per i crampi e c’è voglia di mettersi alla prova.