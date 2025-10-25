Tennis
Cambia subito il tabellone di Jannik Sinner a Parigi: gli scenari con il forfait di Mensik
A qualificazioni ormai iniziate, è giunto il forfait del ceco Jakub Mensik dall’ATP Masters 1000 di Parigi, che scatterà lunedì 27 ottobre: il ceco era nello spicchio di tabellone di Jannik Sinner, che dunque non incontrerà una testa di serie in caso di passaggio agli ottavi di finale.
La cancellazione di Mensik, infatti, arriva troppo tardi perché possa essere riformulato il tabellone con l’inserimento della testa di serie numero 17: il posto del ceco nel tabellone, invece, verrà preso da un qualificato o da un lucky loser, che all’esordio nel main draw se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo.
Il vincente di questa sfida affronterà ai sedicesimi chi la spunterà tra il serbo Miomir Kecmanovic ed un qualificato (o lucky loser): chi porterà a casa questo secondo incontro potrebbe incrociare agli ottavi di finale Jannik Sinner. L’azzzurro attende infatti ai sedicesimi uno tra lo statunitense Alex Michelsen ed il belga Zizou Bergs.
TABELLONE ATP MASTERS 1000 PARIGI
Carlos Alcaraz bye
Cameron Norrie vs Sebastian Baez
Arthur Rinderknech vs Fabian Marozsan
Valentin Vacherot vs Jiri Lehecka
Felix Auger-Aliassime vs Q/LL
Alexandre Muller vs Brandon Nakashima
Daniel Altmaier vs Marcos Giron
Casper Ruud bye
Taylor Fritz bye
Terence Atmane vs Q/LL
Corentin Moutet vs Q/LL
Alexander Bublik vs Alexei Popyrin
Karen Khachanov vs Benjamin Bonzi
Denis Shapovalov vs Joao Fonseca
Tallon Griekspoor vs Gabriel Diallo
Alex de Minaur bye
Lorenzo Musetti bye
Lorenzo Sonego vs Q/LL
Giovanni Mpetshi Perricard vs Grigor Dimitrov
Jaume Munar vs Daniil Medvedev
Alejandro Davidovich Fokina vs Ugo Humbert
Luciano Darderi vs Arthur Cazaux
Camilo Ugo Carabelli vs Q/LL
Alexander Zverev bye
Ben Shelton bye
Flavio Cobolli vs Tomas Machac
Learner Tien vs Nuno Borges
Andrey Rublev vs Q/LL
Q/LL vs Francisco Cerundolo
Miomir Kecmanovic vs Q/LL
Alex Michelsen vs Zizou Bergs
Jannik Sinner bye