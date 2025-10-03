BasketSport in tv
Calendario A1 basket femminile 2025-2026: tutte le date della regular season e dei playoff
Ritorna la Serie A1 femminile, che avrà un calendario sostanzialmente rivoluzionato da due fattori. Il primo è il pre-Mondiale che l’Italia giocherà a marzo (con regular season che proprio per questo finirà prima dello stesso), il secondo è quel che accade oltreoceano con le necessità portate in essere dalla stagione WNBA.
Quali le favorite? Schio e Venezia sopra tutte, e questo non è chiaramente in discussione. Per quel che riguarda, invece, la lotta per le altre posizioni ci sarà parecchio da discutere tra il mantenimento della situazione corrente per Geas e Campobasso e gli assalti di San Martino di Lupari e Derthona Basket, che stavolta può davvero avere di fronte il pubblico del nuovo palasport cittadino a Tortona.
La Serie A1 2025-2026 inizierà nei giorni da sabato 4 a domenica 5 ottobre e vedrà la fine al massimo il 26 aprile. Tutte le partite andranno su Flima Tv (per gli abbonati); copertura in chiaro di RaiSport con una partita ogni due settimane (più la Coppa Italia dal 3 al 6 gennaio).
CALENDARIO SERIE A1 BASKET FEMMINILE 2025-2026
REGULAR SEASON
1a giornata
Opening Day – 4-5 ottobre 2025
2a giornata
11-12 ottobre 2025
3a giornata
19 ottobre 2025
4a giornata
25-26 ottobre 2025
5a giornata
1-2 novembre 2025
6a giornata
8 novembre 2025
7a giornata
23 novembre 2025
8a giornata
29-30 novembre 2025
9a giornata
3 dicembre 2025
10a giornata
6-7 dicembre 2025
11a giornata
14 dicembre 2025
12a giornata
20-21 dicembre 2025
13a giornata
28 dicembre 2025
14a giornata
10-11 gennaio 2026
15a giornata
18 gennaio 2026
16a giornata
24-25 gennaio 2026
17a giornata
1° febbraio 2026
18a giornata
7-8 febbraio 2026
19a giornata
15 febbraio 2026
20a giornata
21-22 febbraio 2026
21a giornata
28 febbraio-1° marzo 2026
22a giornata
7 marzo 2026
PLAYOFF
La sola comunicazione che si ha è che l’ultima partita della finale scudetto si giocherà al più tardi il 26 aprile 2026.