Basket femminile, Serie A1 2025-2026: le favorite. Schio-Venezia, è sempre qui il duello?

Sarà ancora Famila Schio contro Reyer Venezia? Sembrerebbe di sì, a giudicare dal combinato disposto della forza dei loro roster e dalle intenzioni che le due squadre hanno, oltre che nella prossima Serie A1, anche in Europa. Sono loro le formazioni più attrezzate del massimo campionato, sono loro che sono intenzionate a spartirsi la torta dell’universo femminile allo stato attuale delle cose.

Per Schio roster per metà rinnovato, come anche guida in panchina. Con Victor Lapena al ponte di comando è arrivata anche Maria Conde da Praga, uno dei tre grandi colpi (senza nulla togliere al resto della costruzione della squadra) dell’estate scledense. Gli altri due sono quelli legati ai nomi di Jessica Shepard, tornata a calcare campi importanti dopo una stagione all’Athinaikos, e di Cecilia Zandalasini, che ha ripreso letteralmente il volo dopo un’annata difficile al Galatasaray. Un bronzo europeo, la buona WNBA con le Golden State Valkyries fanno da prodromo al suo ritorno in maglia biancoarancio. Il tutto in un blocco italiane che è rimasto identico a quello di una stagione fa, dall’esperienza di Giorgia Sottana all’ormai certezza di Costanza Verona fino a Jasmine Keys che ormai è tra le lunghe più rispettate d’Europa.

Dal canto suo, l’Umana Reyer non è rimasta a guardare, anche se per larga parte della stagione dovrà fare a meno di Matilde Villa a causa della sua condizione di ripresa dalla rottura del legamento crociato che l’ha colpita in Nazionale prima degli Europei. Tra le italiane il movimento principale è legato al ritorno in Italia, dopo un periodo piuttosto felice in Francia, di Francesca Pasa, attesa da un’Eurolega di primo livello. Posto anche l’ingresso di Ivana Dojkic, che i suoi 14-17 punti a partita li garantisce sempre da diverse stagioni, un ruolo importante toccherà a Kaila Charles e Joyner Holmes, l’accoppiata a stelle e strisce che, in guardia e in ala, è destinata a cercare di mettere benzina nell’attacco veneziano. E in questo senso da osservare c’è anche Stephanie Mavunga, forse alla seconda vera occasione continentale della carriera.

Per quel che concerne le altre, le possibilità di mettere i bastoni tra le ruote di Schio e Venezia sono essenzialmente ridotte a due squadre: Geas Sesto San Giovanni e La Molisana Campobasso. Magari non per un’intera serie, ma sulla partita secca le cose particolari possono accadere. Il Geas, in particolare, ha mantenuto buona parte dell’ossatura della scorsa stagione, cercato di investire sul futuro e messo insieme una bella coppia sotto canestro: Tinara Moore-Jodie Cornelie. Campobasso, invece, oltre al blocco dell’ultima annata ha anche inserito Anne Simon, Silvia Pastrello, Anna Makurat e Reshanda Gray, rendendo sostanzialmente uniforme il rinnovamento verso l’alto per cercare di mantenere lo standard cui il club molisano ha deciso di elevarsi fin dalla promozione in Serie A1.