Calcio, pari a reti bianche tra Juventus e Milan. Napoli vittorioso di misura nel 6° turno di Serie A

Cinque le partite quest’oggi a definire il quadro della situazione nel sesto turno del campionato di calcio di Serie A. Grande attesa nello scontro di Torino tra Juventus e Milan, big match serale. Massimiliano Allegri è tornato all’Allianz Stadium sulla panchina avversaria e ne è venuta fuori una partita conclusa senza marcature, ma con i rossoneri non in grado di concretizzare la grande opportunità del calcio di rigore al 53′. L’americano Christian Pulisic non ha trovato freddezza dagli undici metri e al fischio finale un punto per parte.

Senza brillare, il Napoli si è imposto al Diego Armando Maradona contro il Genoa. La formazione allenata da Antonio Conte è stata costretta a rimontare, visto che il primo tempo si era concluso 1-0 per il Grifone grazie al gol del giovanissimo Jeff Ekhator. Nella ripresa, sono stati il camerunense Frank Anguissa al 57′ e il danese Rasmus Hojlund al 78′ a mettere le cose al loro posto.

Vittoria importante di misura della Roma all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Viola in vantaggio al 14′ con Moise Kean. I giallorossi sono stati in grado di cambiare l’inerzia nel primo tempo, andando a segno con l’argentino Matias Soule al 22′ e raddoppiando con Bryan Cristante al 30′.

Per quanto concerne il resto degli incontri previsti, rotonda vittoria del Bologna al Dall’Ara contro il Pisa (4-0) e pari a Udine tra Udinese e Cagliari (1-1). Con questi risultati, Napoli e Roma comandano con 15 punti in classifica, avendo un vantaggio di 2 lunghezze sul Milan e di 3 su Inter e Juventus. Graduatoria decisamente corta.