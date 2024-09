Calcio, l’Italia vince 3-0 in Norvegia nelle qualificazioni agli Europei U21: Baldanzi show

Dopo il secco 7-0 a San Marino, l’Italia Under 21 di Carmine Nunziata dà delle conferme nella non banale trasferta in Norvegia. Finisce 3-0 per gli azzurrini con un fantastico Tommaso Baldanzi: il trequartista della Roma era in dubbio alla vigilia per un trauma contusivo nella zona lombo-sacrale e non solo ha giocato titolare, ma ha deciso la partita con una splendida tripletta.

L’approccio alla partita è subito buono per l’Italia con un pressing notevole e una buona intensità. Il vantaggio arriva dopo appena dieci minuti con un’azione spettacolare: Pio Esposito di tacco per Gnonto, serve poi Baldanzi che con un bel rasoterra di sinistro buca il portiere.

La Norvegia prova poi a prendere in mano la partita e a crescere, ma l’Italia è ben disposta in campo, chiude tutti gli spazi e si difende con ordine, per poi colpire in velocità. Dopo un inizio di ripresa non semplice, gli azzurrini tornano a crescere con il palo colpito da Pisilli e con il gol al 72′ ancora di Baldanzi: entra in area da sinistra e con il mancino spacca la porta. A chiudere la partita ci pensa ancora il fantasista ex Empoli: ancora una magia con il sinistro sotto l’incrocio per suggellare questa meravigliosa prestazione.

Italia che quindi conferma il primo posto del girone di qualificazione al prossimo Europeo di categoria: serve arrivare primi per qualificarsi direttamente. Gli azzurrini in questo momento sono a 21 punti contro i 17 dell’Irlanda che ha una partita in meno. La decima e ultima partita per la nostra Nazionale sarà proprio contro l’Irlanda e potrebbe risultare decisiva ai fini della prima posizione.