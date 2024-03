Calcio, l’Italia U21 pareggia per 1-1 con la Turchia a Ferrara nelle qualificazioni degli Europei 2025

Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara si è disputato il match tra Italia e Turchia, valido per il Girone A delle qualificazioni agli Europei Under 21 2025 di calcio: gli azzurrini hanno pareggiato per 1-1 contro i pari età anatolici. In classifica, con un match in più disputato, l’Italia va a +2 sull’Irlanda ed a +3 sulla Norvegia.

Nel primo tempo Calafiori per due volte di testa impensierisce i turchi, poi Prati costringe Alemdar a rifugiarsi in corner. Capitan Pirola si fa male dopo meno di mezz’ora e deve lasciare la fascia di capitano a Gnonto ed il posto a Ghilardi, con quest’ultimo che, dopo pochi minuti dall’ingresso in campo, commette fallo da rigore su Yildirim. Lo stesso giocatore turco al 36′ si presenta sul dischetto ma calcia centralmente e Desplanches para in due tempi. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa l’Italia sblocca il match in avvio: al 50′ punizione dal limite, cross lungo di Ruggeri sul secondo palo che pesca Gnonto, il quale appoggia per Ghilardi, che a sua volta deve solo spingere in rete. La partita resta molto nervosa, con 5 ammoniti tra gli azzurrini e 4 tra gli anatolici, ma gli ospiti non impensieriscono più di tanto la difesa italiana. Consueta girandola di cambi, poi nel finale arriva la beffa per gli azzurrini: nel primo minuto di recupero Yardimci se ne va sulla destra ed arriva sul fondo, la difesa italiana protesta chiedendo l’uscita della sfera, ma il turco prosegue nella sua azione e serve Kilicsoy, che appoggia in rete e sigla il definitivo 1-1.

QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 21 CALCIO 2025

Risultati

Norvegia-San Marino 4-0

Italia-Turchia 1-1

Classifica

Italia 15 punti (7 gare)

Irlanda 13 (6)

Norvegia 12 (6)

Lettonia 7 (6)

Turchia 7 (6)

San Marino 0 (7)