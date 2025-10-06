Calcio femminile, le migliori italiane della prima giornata di Serie A: Giugliano sontuosa, prima volta per Bernardi

Va in archivio la prima giornata nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Nessun particolare scossone in questo turno inaugurale. Quasi tutte le big hanno infatti trovato la vittoria più o meno facilmente, con l’eccezione della Juventus, fermata da un sempre gagliardo Sassuolo. Ma quali sono le giocatrici italiane che si sono distinte più di altre?

CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA PRIMA GIORNATA DI SERIE A

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Partita a dir poco sontuosa quella del pilastro giallorosso che, in occasione del poker calato dalle capitoline contro Parma, ha realizzato due assist oltre che uno splendido goal dalla distanza che si è andato ad imbattere sotto l’incrocio. Praticamente perfetta, anche in fase di manovra.

MARTINA TOMASELLI (INTER) – Ottimo impatto per la nerazzurra, una delle grandi protagoniste della manita contro la Ternana, in cui no solo ha segnato la rete dell’1-0, ma anche sfiorato più volte il raddoppio apparendo sempre brillante con giocate di qualità.

SARA CAIOZZO (SASSUOLO) – Un vero e proprio muro contro la Juventus; il difensore del Sassuolo nello specifico ha avuto l’arduo compito di arginare due assi come Cambiahi e Beccari, gestendo al meglio le operazioni delle retrovie.

MARTINA BRUSTIA (SASSUOLO) – La giocatrice al posto giusto, costantemente al momento giusto. Pulita in entrambe le fasi di gioco si è più volte spinta a tessere alcune azioni pericolose. Molto bene.

VERONICA BERNARDI (COMO) – La prima volta non si scorda mai. Malgrado la sconfitta, la numero 16 comasca non si dimenticherà facilmente della partita contro le biancocelesti. Il suo goal, all’esordio nella massima serie, è la fotografia di una giocatrice dal profilo interessante che, speriamo, potrà crescere maggiormente negli impegni successivi.