Calcio femminile: primo esame per la Roma in Champions League. La sfida è con il Real Madrid

Un appuntamento di cartellone per dimostrare a tutta Europa di essere una squadra concreta, competitiva, da temere. Domani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 18:45 si gioca Real Madrid-Roma, prima sfida delle giallorosse valida per la UEFA Champions League 2025-2026 di calcio femminile che, quest’anno, prevede lo stesso format a girone unico già presentato lo scorso anno nel torneo maschile.

Sfida di alto profilo per le capitoline, al cospetto di uno dei club più prestigiosi al mondo, desideroso di dettare legge anche nel calcio femminile. Al momento, la squadra iberica occupa il quinto posto nella classifica della Liga, collezionando una sconfitta nel derby contro l’Atletico, tre vittorie ed un solo pareggio.

Positivo anche il cammino della formazione seguita da Luca Rossettini, arrivata in finale nel nuovo Torneo interno denominato Serie A Women’s Cup, dove ha dovuto cedere il passo alla Juventus in un ultimo atto divertentissimo ed al cardiopalma. Nel match inaugurale del Campionato invece Manuela Giugliano e Co si sono imposte per 4-0 sulla neopromossa Parma.

Cosa aspettarsi? L’aspetto più importante sarà quello di rivedere la sfida con la Juve, per non ripetere gli stessi errori. Una formazione come quella italiana, arricchita dal prezioso rientro di Dragoni, può tranquillamente dire la sua anche davanti ad un team molto attrezzato, motivato a sfruttare fin da subito il fattore campo. Servirà dunque giocare d’imprevidibilità per poter mettere il bastone tra le ruote alle spagnole, trovando la quadra per fare emergere difetti e debolezze delle rivali.