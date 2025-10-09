Calcio 5, i convocati dell’Italia per il raduno di Novara: Samperi sceglie 19 giocatori, con 2 novità

Dopo aver ottenuto la qualificazione agli Europei 2026, al termine di un doppio spareggio pieno di pathos contro il Kazakistan, la nazionale italiana di calcio a 5 è pronta a mettere nel mirino il torneo continentale che si terrà tra gennaio e febbraio dell’anno prossimo fra Slovenia, Lettonia e Lituania.

Il ct Salvo Samperi ha infatti convocato 19 giocatori per il raduno che si terrà a Novara, nel centro sportivo di Novarello, dal 16 al 20 ottobre.

Un gruppo formato 3 portieri e 16 giocatori di movimento, con 2 grosse novità: la “promozione” dalla nazionale Under 19 alla rappresentativa maggiore dei giovani Jacopo Grosso del Russi e di Ivan Cutruneo della Roma 1927; mentre ad essere out sarà Antonino Isgrò (Roma 1927), a causa di un infortunio rimediato qualche settimana fa proprio in occasione del playoff contro i kazaki.

Di seguito l’elenco completo dei convocati e la composizione dello staff tecnico: presenti a Novara, come leader del collettivo azzurro sia il capitano Carmelo Musumeci sia la stella Alex Merlim.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Carlos Dalcin (Feldi Eboli), Gianluca Parisi (Pirossigeno Cosenza);

Giocatori di movimento: Venancio Baldasso (Feldi Eboli), Matheus Barichello (Genzano), Matteo Biscossi (Roma 1927), Ivan Cutruneo (Roma 1927), Julio De Oliveira (Genzano), Giuliano Fortini (L84 Torino), Guilherme Gaio (Feldi Eboli), Jacopo Grosso (Russi), Antonino Isgrò (Roma 1927), Francesco Liberti (L84 Torino), Alex Merlim (Sporting CP), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Italo Rossetti (Sporting Sala Consilina), Luis Turmena (Meta Catania).

Staff – Commissario tecnico: Salvo Samperi; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Dirigente accompagnatore: Alessandro Distante; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Collaboratore tecnico: Riccardo Manno (dal 17.10); Preparatore dei portieri: Gennaro Varriale; Match analyst: Sebastiano Giuffrida; Medici: Pierluigi Martinelli (fino al 19.10) e Valerio Nasso; Fisioterapisti: Valerio Esposito e Claudio Princiotta Spanò; Nutrizionista: Filippo Perricelli.