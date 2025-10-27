Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel, ATP Parigi 2025: orario, partite precedenti, streaming

Domani, martedì 28 ottobre, Simone Bolelli e Andrea Vavassori faranno il loro esordio contro la coppia formata dal messicano Santiago Gonzalez e dall’olandese David Pel. Un match importante per gli azzurri, che stanno facendo tanta fatica a ritrovare la via specialmente dopo gli US Open.

Dopo la sconfitta al secondo turno di New York contro gli americani James Tracy e Robert Cash, gli azzurri si sono riproposti nel torneo di Pechino e lo stop è stato immediato contro il duo Griekspoor/Bonzi. Stessa storia, stesso mare nel Masters1000 di Shanghai, vista la battuta d’arresto contro Zielinski/Peers. A Stoccolma, l’emiliano e il piemontese sono riusciti a raggiungere le semifinali, vendendo poi battuti dalla coppia formata dall’austriaco Erler e dallo statunitense Galloway.

Il ko al primo round del torneo di Basilea, sul veloce indoor elvetico, è stato un ulteriore cattivo segnale. Il confronto dunque in Francia potrebbe rivelarsi fondamentale anche per la conquista di un pass per le ATP Finals di Torino, per andare ad arricchire il roster italiano.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Gonzalez/Pel, valida per il primo turno del Masters1000 di Parigi, andrà in scena domani sul campo-3. Parliamo del terzo match, il cui programma avrà inizio dalle 11.00. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport, da definire il canale esatto tra Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BOLELLI/VAVASSORI-GONZALEZ/PEL ATP PARIGI 2025

Martedì 28 ottobre

CAMPO 3 – Inizio alle ore 11.00

T. Etcheverry (Q) vs C. Ugo. Carabelli

A seguire

F. Cerundolo/L. Darderi vs C. Harrison/E. King (8)

A seguire

S. Gonzalez/D. Pel vs S. Bolelli/A. Vavassori (7)

Non prima delle 16.00

J. Peers/J. Tracy vs R. Bopanna/A. Bublik

A seguire

J. Salisbury/N. Skupski vs T. Arribage/A. Olivetti

