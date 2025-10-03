Bellucci si arrende a Machac e viene eliminato a Shanghai

Si ferma al secondo turno il cammino di Mattia Bellucci nel Masters 1000 di Shanghai. Il tennista lombardo è stato sconfitto in due set dal ceco Tomas Machac, testa di serie numero 20, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantotto minuti di gioco.

Non sono bastati otto ace all’azzurro, che ha commesso anche quattro doppi falli. Dall’altra parte ben undici gli ace del ceco, che ha ottenuto il 71% di punti vinti con la prima contro il 73% dell’azzurro. Meglio con la seconda il ceco (59% contro il 36% dell’italiano)

In avvio di match Bellucci ha subito due palle break, ma Machac si salva. Si prosegue seguendo poi l’andamento dei turni di servizio, con l’italiano che ha ancora una palla break nel settimo gioco. Purtroppo Bellucci non sfrutta l’occasione e nel game successivo si trova lui ad affrontare due palle break. Basta la seconda al ceco, che strappa il servizio all’italiano e poi si prende poi il set per 6-3.

Bellucci si trova ad affrontare due palle break nel primo game del secondo set, ma l’azzurro le annulla con autorità. Machac accusa anche un problema muscolare e chiede improvvisamente l’intervento del fisioterapista, ma poi al termine del terzo game praticamente non riceve alcun trattamento. Machac salva una palla break per nel sesto gioco e poi è il turno di Bellucci in quello successivo. Il nono game è interminabile con entrambi i giocatori che hanno svariate occasioni per chiuderlo e alla fine alla quinta palla break Machac strappa il servizio all’italiano. Il ceco non concede repliche e chiude 6-4.