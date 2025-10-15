Beach Volley
Beach volley, quattro coppie italiane al via nel main draw del Challenge di Nuvali
Il torneo Challenge di Nuvali entra nel vivo con l’inizio del main draw maschile, che vedrà al via quattro coppie italiane decise a lasciare il segno in questa nuova tappa del Beach Pro Tour. Dopo aver già mostrato solidità e continuità nei tornei precedenti, gli azzurri proveranno a confermarsi su sabbia filippina contro un campo di partecipazione particolarmente competitivo, che include coppie affermate e diverse rivelazioni emerse dalle qualificazioni.
Il primo duo tricolore in ordine di ranking è quello composto da Samuele Cottafava e Paolo Dal Corso, seconda testa di serie del torneo e inserita nella Pool B, dove affronterà al debutto i francesi Duval/Canet, qualificati dopo un percorso netto nei turni preliminari. Dall’altra parte del girone, la sfida tra Smith/Webber (USA) e i danesi Møllgaard/Houmann completerà il quadro delle semifinali di pool, da cui usciranno le prime indicazioni sulle gerarchie del gruppo.
Nella Pool E, sarà invece la volta di Tiziano Andreatta e Carlo Benzi, che se la vedranno con gli ungheresi Hajós/Stréli, mentre l’altro match del girone metterà di fronte gli inglesi Bello/Bello, quinta testa di serie, e i brasiliani Gabriel/Felipe Alves, qualificati attraverso il tabellone preliminare. Anche in questo caso, l’obiettivo degli azzurri sarà centrare subito una vittoria che li proietti verso il primo posto nel girone.
La Pool F presenta un’altra sfida tutta da seguire per i colori italiani, quella tra Daniele Lupo Alfieri e Alex Ranghieri, sesta coppia del seeding, opposta ai neozelandesi Fuller/O’Dea B.. Il match sarà un importante banco di prova per la nuova intesa del duo campione d’Italia. A completare il gruppo il confronto tra Chouikh/Gardoque (Francia) e gli austriaci Hörl/Grössig, che promette equilibrio e spettacolo.
Infine, nella Pool H, il pubblico di Nuvali potrà sostenere Enrico Rossi e Daniele Viscovich, inseriti nel girone insieme ai padroni di casa Abdilla/Buytrago, agli statunitensi Brewster/Ierna e agli australiani Potts/Pearse, questi ultimi provenienti dalle qualificazioni. Per la coppia azzurra, il debutto contro gli americani sarà cruciale per impostare al meglio il cammino verso la fase a eliminazione diretta.
TORNEO MASCHILE
Qualificazioni primo turno: Breer/Flückiger SUI [17] – Wieczorek/Dew USA [16] 2-1 (21-17, 14-21, 15-8)
Moreno/Sanfélix ESP [9] – Kojima/Ideguchi JPN [24] 2-0 (21-9, 21-6)
Varga/Rosales PHI [21] – de Greeff/Licht CAN [12] 0-2 (17-21, 15-21)
Rivest/Gannett CAN [13] – Reinhardt/Sowa GER [20] 1-2 (21-17, 17-21, 8-15)
Vercauteren/Van Langendonck BEL [11] – Danang/Yosi INA [22] 2-0 (21-17, 21-16)
Tolentino/Francisco PHI [19] – Bialokoz/Batrane ENG [14] 0-2 (15-21, 10-21)
Duval/Canet FRA [15] – Bushby/Walker AUS [18] 2-0 (21-16, 21-14)
Nodirjon/Tolibaev UZB [23] – Bedritis/Rinkevics LAT [10] 0-2 (13-21, 16-21)
Qualificazioni secondo turno: Smith/Webber USA [1] – Breer/Flückiger SUI [17] 2-1 (19-21, 24-22, 16-14)
Moreno/Sanfélix ESP [9] – Gabriel/Felipe Alves BRA [8] 1-2 (22-20, 6-21, 10-15)
Hood/Merritt AUS [5] – de Greeff/Licht CAN [12] 2-1 (19-21, 21-19, 15-11)
Reinhardt/Sowa GER [20] – Matos/Pérez ESP [4] 2-0 (30-28, 21-16)
Potts/Pearse AUS [3] – Bialokoz/Batrane ENG [14] 2-0 (21-16, 21-15)
Vercauteren/Van Langendonck BEL [11] – Özdemir/Kuru TUR [6] 2-0 (21-16, 21-16)
Kemp/Chadwick CAN [7] – Bedritis/Rinkevics LAT [10] 0-2 (13-21, 21-23)
Duval/Canet FRA [15] – Viera/Saucedo ESP [2] 2-0 (21-17, 21-13)
Pool A
Dressler/Waller AUT [1] – Reinhardt/Sowa GER [32] [Q]
Seidl, R./Huber, A. AUT [16] – Ryan/Howat AUS [17]
Winner of Match 1 – Winner of Match 2
Loser of Match 1 – Loser of Match 2
Pool B
Cottafava/Dal Corso ITA [2] – Duval/Canet FRA [31] [Q]
Smith/Webber USA [15] [Q] – Møllgaard/Houmann DEN [18]
Winner of Match 3 – Winner of Match 4
Loser of Match 3 – Loser of Match 4
Pool C
Harrison/Caldwell USA [3] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [30] [Q]
Elazar/Cuzmiciov ISR [14] – Pristauz/Horst AUT [19]
Winner of Match 5 – Winner of Match 6
Loser of Match 5 – Loser of Match 6
Pool D
Huerta A./Gavira ESP [4] – Bedritis/Rinkevics LAT [29] [Q]
Just/Huster GER [13] – Bintang/Sofyan INA [20]
Winner of Match 7 – Winner of Match 8
Loser of Match 7 – Loser of Match 8
Pool E
Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [5] – Gabriel/Felipe Alves BRA [28] [Q]
Andreatta, T./Benzi ITA [12] – Hajós/Stréli HUN [21]
Winner of Match 9 – Winner of Match 10
Loser of Match 9 – Loser of Match 10
Pool F
Alfieri/Ranghieri ITA [6] – Fuller/O’Dea B. NZL [27]
Chouikh/Gardoque FRA [11] – Hörl/Grössig AUT [22]
Winner of Match 11 – Winner of Match 12
Loser of Match 11 – Loser of Match 12
Pool G
Trousil/Sedlak CZE [7] – Hood/Merritt AUS [26] [Q]
Hodges/Burnett AUS [10] – Lorenz/Rietschel GER [23] [Q]
Winner of Match 13 – Winner of Match 14
Loser of Match 13 – Loser of Match 14
Pool H
Abdilla/Buytrago PHI [8] – Potts/Pearse AUS [25] [Q]
Rossi/Viscovich ITA [9] – Brewster/Ierna USA [24]
Winner of Match 15 – Winner of Match 16
Loser of Match 15 – Loser of Match 16
TORNEO FEMMINILE
Qualificazioni primo turno: Crossfield/Prokofieva CAN [17] – Miharu/Ishihara JPN [16] 1-2 (21-18, 13-21, 11-15)
Qualificazioni secondo turno: Pavlova/Helland-Hansen NOR [1] – Miharu/Ishihara JPN [16] 0-2 (17-21, 18-21)
Polidario/Gaviola PHI [9] – Harnett/Corah CAN [8] 0-2 (15-21, 16-21)
Riko/Take JPN [5] – Windeleff/Mellmølle DEN [12] 1-2 (22-20, 19-21, 12-15)
Sakai/Tsubouchi JPN [13] – Parkkinen/Prihti FIN [4] 0-2 (11-21, 13-21)
Alupei/Vaida ROU [3] – Hammarberg/Handler-Hollaus AUT [14] 2-0 (21-14, 21-12)
Bisgaard/Høg DEN [11] – Sinisalo, S./Muukka FIN [6] 2-0 (21-17, 21-17)
Poppinga/Tan USA [7] – Urata/Asano JPN [10] 2-0 (21-16, 21-7)
Sanada/Shigechika JPN [15] – Christ/Schwarz GER [2] 0-2 (10-21, 12-21)
Gironi. Pool A
Clancy/Milutinovic AUS [1] – Miharu/Ishihara JPN [32] [Q]
Phillips/Mears AUS [16] – Annique/Menia SUI [17]
Winner of Match 1 – Winner of Match 2
Loser of Match 1 – Loser of Match 2
Pool B
Paulikiene/Raupelyte LTU [2] – Windeleff/Mellmølle DEN [31] [Q]
Shiba/Reika JPN [15] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18]
Winner of Match 3 – Winner of Match 4
Loser of Match 3 – Loser of Match 4
Pool C
Chacon/Chacon USA [3] – Bisgaard/Høg DEN [30] [Q]
Hollas, H./Remmelg EST [14] – Udomchavee/Numwong THA [19]
Winner of Match 5 – Winner of Match 6
Loser of Match 5 – Loser of Match 6
Pool D
Polley/MacDonald NZL [4] – Villapando/Rodriguez PHI [29]
Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA [13] – Sakura/Sawame JPN [20]
Winner of Match 7 – Winner of Match 8
Loser of Match 7 – Loser of Match 8
Pool E
Alchin/Johnson AUS [5] – Harnett/Corah CAN [28] [Q]
Ren/Non JPN [12] – Sours/Shields USA [21]
Winner of Match 9 – Winner of Match 10
Loser of Match 9 – Loser of Match 10
Pool F
Kylie/Maixnerova CZE [6] – Poppinga/Tan USA [27] [Q]
Kovalskaja/Kvedaraite LTU [11] – Christ/Schwarz GER [22] [Q]
Winner of Match 11 – Winner of Match 12
Loser of Match 11 – Loser of Match 12
Pool G
Thainara/Simonetti BRA [7] – Rondina/Pons PHI [26]
Fleming/Fejes AUS [10] – Javornik/Lovsin, T. SLO [23] [Q]
Winner of Match 13 – Winner of Match 14
Loser of Match 13 – Loser of Match 14
Pool H
Orillaneda/Eslapor PHI [8] – Parkkinen/Prihti FIN [25] [Q]
Van Gunst/Ferch USA [9] – Alupei/Vaida ROU [24] [Q]
Winner of Match 15 – Winner of Match 16
Loser of Match 15 – Loser of Match 16