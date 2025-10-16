Beach Volley, l’Italia cala il poker nel Challenge di Nuvali! Quattro successi per gli azzurri e secondo turno conquistato

È iniziato nel migliore dei modi il Challenge di Nuvali, nelle Filippine, per il beach volley italiano. Le quattro coppie azzurre impegnate nel tabellone maschile hanno vinto tutte le loro partite d’esordio nelle semifinali dei gironi, piazzandosi così in una posizione ideale per puntare al primo posto nelle pool e alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. La giornata inaugurale ha confermato il buono stato di forma delle coppie italiane, capaci di imporsi in partite di livello e spesso combattute, mostrando solidità nei momenti decisivi e adattamento alle condizioni calde e umide dei campi filippini.

Nella Pool B, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, teste di serie numero 2, hanno rispettato il pronostico superando nettamente i francesi Duval/Canet [31] per 2-0 (21-13, 21-18). Gli azzurri hanno imposto il loro ritmo sin dall’avvio, con Cottafava incisivo al servizio e Dal Corso solido in ricezione e in contrattacco. Domani affronteranno nella finale del girone gli statunitensi Smith/Webber [15], reduci da un successo al tie-break contro i danesi Møllgaard/Houmann [18] (21-17, 18-21, 15-12). In palio, il primo posto e il pass diretto per la fase a eliminazione diretta.

Avvio positivo anche per Tiziano Andreatta e Davide Benzi, che nella Pool E hanno avuto la meglio sugli ungheresi Hajós/Stréli [21] dopo un incontro di grande intensità chiuso 2-1 (19-21, 21-17, 15-11). Dopo un primo set equilibrato sfuggito nel finale, gli italiani hanno alzato il ritmo al servizio e a muro, imponendosi negli scambi lunghi. Domani affronteranno gli inglesi Bello/Bello [5], vittoriosi a loro volta al tie-break contro i brasiliani Gabriel/Felipe Alves [28]. Si annuncia una sfida di alto livello tra due coppie in crescita, con in palio la vetta della pool e un importante vantaggio nel prosieguo del torneo.

Nella Pool F, Manuel Alfieri e Alex Ranghieri hanno superato i neozelandesi Fuller/O’Dea [27] per 2-1 (19-21, 21-13, 15-9) dopo un avvio complicato. Perso il primo parziale, gli azzurri hanno reagito con autorità, dominando il secondo set e chiudendo il tie-break con grande lucidità. La coppia italiana affronterà ora i francesi Chouikh/Gardoque [11], vincenti in due set sugli austriaci Hörl/Grössig [22] (21-12, 21-17). Un match che metterà di fronte due squadre dal gioco potente e dinamico.

A completare il poker tricolore ci hanno pensato Enrico Rossi e Marco Viscovich, protagonisti nella Pool H di un debutto convincente contro gli statunitensi Brewster/Ierna [24], battuti 2-0 (21-12, 22-20). Prestazione solida per la giovane coppia azzurra, che ha saputo controllare il match nel primo set e respingere il ritorno degli avversari nel secondo, chiudendo ai vantaggi. Domani, nella finale del girone, Rossi e Viscovich se la vedranno con gli australiani Potts/Pearse [25], provenienti dalle qualificazioni ma capaci di sorprendere i filippini Abdilla/Buytrago [8] con un netto 2-0. Gli italiani partono favoriti, ma servirà confermare concentrazione e continuità per blindare il primo posto.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Dressler/Waller AUT [1] – Reinhardt/Sowa GER [32] [Q] 2-0 (21-16, 21-16)

Seidl, R./Huber, A. AUT [16] – Ryan/Howat AUS [17] 2-0 (21-11, 21-17)

Dressler/Waller AUT [1] – Seidl, R./Huber, A. AUT [16]

Reinhardt/Sowa GER [32] [Q] – Ryan/Howat AUS [17]

Pool B

Cottafava/Dal Corso ITA [2] – Duval/Canet FRA [31] [Q] 2-0 (21-13, 21-18)

Smith/Webber USA [15] [Q] – Møllgaard/Houmann DEN [18] 2-1 (21-17, 18-21, 15-12)

Cottafava/Dal Corso ITA [2] – Smith/Webber USA [15] [Q]

Duval/Canet FRA [31] [Q] – Møllgaard/Houmann DEN [18]

Pool C

Harrison/Caldwell USA [3] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [30] [Q] 0-2 (14-21, 15-21)

Elazar/Cuzmiciov ISR [14] – Pristauz/Horst AUT [19] 2-1 (12-21, 21-19, 17-15)

Vercauteren/Van Langendonck BEL [30] [Q] – Elazar/Cuzmiciov ISR [14]

Harrison/Caldwell USA [3] – Pristauz/Horst AUT [19]

Pool D

Huerta A./Gavira ESP [4] – Bedritis/Rinkevics LAT [29] [Q] 2-0 (21-19, 21-18)

Just/Huster GER [13] – Bintang/Sofyan INA [20] 0-2 (21-23, 19-21)

Huerta A./Gavira ESP [4] – Bintang/Sofyan INA [20]

Bedritis/Rinkevics LAT [29] [Q] – Just/Huster GER [13]

Pool E

Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [5] – Gabriel/Felipe Alves BRA [28] [Q] 2-1 (24-22, 18-21, 15-13)

Andreatta, T./Benzi ITA [12] – Hajós/Stréli HUN [21] 2-1 (19-21, 21-17, 15-11)

Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [5] – Andreatta, T./Benzi ITA [12]

Gabriel/Felipe Alves BRA [28] [Q] – Hajós/Stréli HUN [21]

Pool F

Alfieri/Ranghieri ITA [6] – Fuller/O’Dea B. NZL [27] 2-1 (19-21, 21-13, 15-9)

Chouikh/Gardoque FRA [11] – Hörl/Grössig AUT [22] 2-0 (21-12, 21-17)

Alfieri/Ranghieri ITA [6] – Chouikh/Gardoque FRA [11]

Fuller/O’Dea B. NZL [27] – Hörl/Grössig AUT [22]

Pool G

Trousil/Sedlak CZE [7] – Hood/Merritt AUS [26] [Q] 2-1 (21-14, 19-21, 26-24)

Hodges/Burnett AUS [10] – Lorenz/Rietschel GER [23] [Q] 2-1 (21-9, 21-23, 15-7)

Trousil/Sedlak CZE [7] – Hodges/Burnett AUS [10]

Hood/Merritt AUS [26] [Q] – Lorenz/Rietschel GER [23] [Q]

Pool H

Abdilla/Buytrago PHI [8] – Potts/Pearse AUS [25] [Q] 0-2 (14-21, 18-21)

Rossi/Viscovich ITA [9] – Brewster/Ierna USA [24] 2-0 (21-12, 22-20)

Abdilla/Buytrago PHI [8] – Brewster/Ierna USA [24]

Potts/Pearse AUS [25] [Q] – Rossi/Viscovich ITA [9]

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Clancy/Milutinovic AUS [1] – Miharu/Ishihara JPN [32] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)

Phillips/Mears AUS [16] – Annique/Menia SUI [17] 0-2 (18-21, 15-21)

17-Oct – Winner of Match 1 vs Winner of Match 2

17-Oct – Loser of Match 1 vs Loser of Match 2

Pool B

Paulikiene/Raupelyte LTU [2] – Windeleff/Mellmølle DEN [31] [Q] 2-0 (21-12, 21-12)

Shiba/Reika JPN [15] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18] 1-2 (21-15, 19-21, 8-15)

17-Oct – Winner of Match 3 vs Winner of Match 4

17-Oct – Loser of Match 3 vs Loser of Match 4

Pool C

Chacon/Chacon USA [3] – Bisgaard/Høg DEN [30] [Q]

Hollas, H./Remmelg EST [14] – Udomchavee/Numwong THA [19]

17-Oct – Winner of Match 5 vs Winner of Match 6

17-Oct – Loser of Match 5 vs Loser of Match 6

Pool D

Polley/MacDonald NZL [4] – Villapando/Rodriguez PHI [29]

Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA [13] – Sakura/Sawame JPN [20]

17-Oct – Winner of Match 7 vs Winner of Match 8

17-Oct – Loser of Match 7 vs Loser of Match 8

Pool E

Alchin/Johnson AUS [5] – Harnett/Corah CAN [28] [Q]

Ren/Non JPN [12] – Sours/Shields USA [21]

17-Oct – Winner of Match 9 vs Winner of Match 10

17-Oct – Loser of Match 9 vs Loser of Match 10

Pool F

Kylie/Maixnerova CZE [6] – Poppinga/Tan USA [27] [Q]

Kovalskaja/Kvedaraite LTU [11] – Christ/Schwarz GER [22] [Q]

17-Oct – Winner of Match 11 vs Winner of Match 12

17-Oct – Loser of Match 11 vs Loser of Match 12

Pool G

Thainara/Simonetti BRA [7] – Rondina/Pons PHI [26]

Fleming/Fejes AUS [10] – Javornik/Lovsin, T. SLO [23] [Q]

17-Oct – Winner of Match 13 vs Winner of Match 14

17-Oct – Loser of Match 13 vs Loser of Match 14

Pool H

Orillaneda/Eslapor PHI [8] – Parkkinen/Prihti FIN [25] [Q]

Van Gunst/Ferch USA [9] – Alupei/Vaida ROU [24] [Q]

17-Oct – Winner of Match 15 vs Winner of Match 16

17-Oct – Loser of Match 15 vs Loser of Match 16