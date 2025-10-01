Lo hanno fatto ancora! Nelle condizioni più difficili, Matteo Iurisci e Gabriel Marini Da Costa si sono confermati campioni d’Italia Under 20 di beach volley per il secondo anno consecutivo. Un successo che vale doppio, perché è stato anche l’ultimo insieme: dalla prossima stagione, infatti, Gabriel potrà giocare soltanto nel campionato seniores per raggiunti limiti di età. Una vittoria carica di emozioni e di significato, dedicata inevitabilmente al papà di Gabriel, il grande Paulao, leggenda del beach volley mondiale e tecnico che ha plasmato la Nazionale italiana più vincente di sempre, scomparso poche ore prima della finale. Una forza in più che ha spinto la coppia ad imporsi nuovamente sulla sabbia di Bellaria, scrivendo un altro capitolo della loro giovane ma già importante storia sportiva. Passato, presente e futuro del beach volley azzurro con due ragazzi promettentissimi, oggi ospiti di Beach Zone ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada. #BeachVolley #BeachZone #Iurisci #MariniDaCosta #Paulao #Volley #Azzurri #CampioniDU20 #Bellaria #Pallavolo