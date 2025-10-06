Basket, Virtus Bologna vincente contro Napoli nel debutto in Serie A. Sette uomini in doppia cifra

Debutto stagionale con vittoria al PalaDozza per la Virtus Bologna versione Olidata in Serie A 2025-2026. La squadra di Dusko Ivanovic non ha problemi contro il Napoli Basketball, sconfitto per 105-88 mandando sette uomini in doppia cifra e con Matt Morgan che fa da miglior realizzatore con 16 punti. Per Napoli 23 di Aamir Simms.

Prime fasi equilibrate, in cui se da una parte Diouf domina nel pitturato, dall’altra parte ci sono Caruso e, con due triple, Simms (4-8) a guidare Napoli. La Virtus contiene il tentativo dei partenopei di creare un vantaggio nel quarto e, dopo la metà del periodo, è Alston a riportare avanti gli uomini di Ivanovic. Momento felice per le V nere, che piazzano un 10-0 di parziale con la tripla di Taylor da punto esclamativo. Croswell fa ripartire Napoli, Mitrou-Long segue, ma il primo quarto si chiude sul 25-19 per i padroni di casa.

Al rientro in campo la Virtus scherza poco, perché se è vero che le realizzazioni sono inizialmente minime, è altrettanto vero che Napoli finisce imbrigliata nei meccanismi difensivi bianconeri. Questo, dopo quasi cinque minuti piuttosto privi di reali scossoni, consente a Morgan, Niang, Edwards e Jallow di creare il vero solco, con un parziale di 10-0 che vale il 41-23 e la gioia al PalaDozza. Le V nere sfiorano più volte i 20 punti di vantaggio e ci vanno molto vicine quando Smailagic, sulla sirena, ne crea un’altra: tripla, 51-32.

Al rientro in campo 0-5 della coppia Simms-Bolton, il che fa arrabbiare Ivanovic. Pronta risposta: Alston col gioco da tre punti, Taylor dall’arco e +20. Napoli ha comunque il merito di rimanere nel match, perché dal 60-39 è la coppia Bolton-Simms con qualche sprazzo di Caruso e Croswell a inaugurare una nuova fase, legata soprattutto a una palla che circola meglio. Dal 63-50 la Virtus ricomincia a colpire, arriva la prima affondata (non di poco conto) di Niang, poi è la coppia Pajola-Smailagic a rendere possibile il 72-56 a 10′ dalla sirena finale.

Mitrou-Long prova a scuotere i suoi con la gran rovesciata del 74-58, e in parte ci riesce visto che assieme a Flagg riporta Napoli fino al -14 (77-63). La Virtus, però, tiene il piede sull’acceleratore: una tripla di Edwards ricaccia indietro i partenopei (83-65), poi arriva un’altra volta una schiacciata di quelle da ricordare di Niang (bisogna dirlo: tra Saliou e Cheickh nelle ultime 24 ore e poco più spettacolo a non finire). Ed è ancora lui a piazzare la tripla del 90-72 che chiude i giochi, ammesso che fossero aperti. A quel punto è solo garbage time, Alston porta i bianconeri oltre i 100 punti e si chiude sul 105-88 con la tripla sulla sirena ancora del numero 15.

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-NAPOLI BASKETBALL 105-88

BOLOGNA – Baiocchi ne, Edwards* 13, Pajola* 9, Niang 11, Accorsi ne, Smailagic 13, Taylor 7, Alston* 15, Hackett, Morgan 16, Jallow* 11, Diouf* 10. All. Ivanovic

NAPOLI – Flagg 18, Mitrou-Long* 12, El-Amin, Crosswell 16, Faggian*, Saccoccia ne, Gloria ne, Treier 2, Gentile, Simms* 23, Caruso* 6, Bolton* 11. All. Magro