Basket, Trieste cede anche in Bosnia e accusa la terza sconfitta di fila in Champions League

Strada sempre più in salita per Trieste nella fase a gironi della Basketball Champions League 2025-2026, che segna il ritorno dei giuliani sul palcoscenico internazionale dopo oltre vent’anni. Purtroppo i ragazzi di coach Israel Gonzalez hanno perso anche sul campo dell’Igokea, rimediando la terza sconfitta consecutiva e chiudendo senza vittorie il girone d’andata del gruppo E.

Si tratta di una pesante battuta d’arresto per la compagine friulana, che ha ceduto con il punteggio finale di 91-76 nello scontro diretto per la terza posizione in classifica dopo che entrambi i club avevano perso i primi due incontri del torneo continentale organizzato dalla FIBA. Trieste si trova adesso ad un passo dall’eliminazione, con la consapevolezza di giocarsi tanto nella sfida di ritorno proprio contro i bosniaci per cercare di ribaltare la differenza canestri e avere il vantaggio in caso di arrivo a pari punti per la terza piazza nel girone che varrebbe l’accesso ai play-in.

La partita odierna andata in scena sul parquet di Laktasi si è decisa sostanzialmente nei primi dieci minuti, con i padroni di casa che hanno subito preso il largo chiudendo il quarto inaugurale sul 27-12 e limitandosi poi a gestire il vantaggio negli ultimi tre periodi toccando addirittura il +22 e non facendo mai rientrare gli ospiti sotto i nove punti di scarto.

Top scorer uno scatenato Breein Tyree da 27 punti (con 6/8 da tre) e 6 assist, ma vanno in doppia cifra tra le fila dell’Igokea anche JeQuan Lewis (13 punti), Dragan Milosavljevic (11) e Strahinja Gavrilovic (10). Ottima prova offensiva in casa Trieste per Mady Sissoko con 17 punti (7/7 dal campo ma 3/7 ai liberi).