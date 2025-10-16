Basket, Milano ritrova il carattere e batte Zalgiris in Eurolega

Vittoria di uno specifico enorme per l’EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega, con i meneghini che vincono in rimonta in casa dello Zalgiris Kaunas. Dopo un primo quarto da dimenticare in attacco cambia atteggiamento l’Olimpia, domina lo Zalgiris e si impone per 78-89.

Avvio ottimo per Milano, che trova subito i primi tre punti con Bolmaro e un tecnico per flopping a Francisco, anche se Shields non trova il canestro sul libero. Buona difesa di Milano in questi primi minuti, anche se offensivamente si continua a faticare per i ragazzi di Messina e così Zalgiris che trova il sorpasso dopo 3’30”. Non ha idee in attacco Milano, che ha segnato solo 5 punti in 5 minuti e Zalgiris che prova ad allungare da oltre l’arco. E così si va al primo stop con lo Zalgiris avanti 21-13, con un clamoroso errore di Guduric a una manciata di secondi dalla fine, regalando di fatto tre punti ai lituani.

Zalgiris che va in doppia cifra dalla lunetta a inizio secondo quarto e padroni di casa che fanno malissimo da oltre l’arco. Milano in crisi profonda e lituani che volano sul +16 dopo 2 minuti di gioco, con Butkevicius che fa 5/5 da oltre l’arco sin qui. Prova in qualche modo a reagire Milano, con Shields che prima si conquista tre liberi, poi una giocata da tre punti e Olimpia che torna sul -8. Una tripla di Mannion e una di Shields valgono il -5, ma soprattutto finalmente gioca in attacco. Guduric firma il -2 e poi è Ricci da oltre l’arco per il sorpasso, con Milano che ha messo a segno un parziale di 12-0, ma nel finale scossa Zalgiris e si va in panchina con il Kaunas avanti 42-39.

Una tripla di Ricci e due liberi di Booker firmano il nuovo pareggio a inizio ripresa e match che resta equlibrato nei primi minuti. Poi è lo Zalgiris a dare una nuova scossa, +5 e timeout Messina. Bolmaro da oltre l’arco accorcia, poi Ellis impatta. Si è svegliato nel tiro, però, Francisco e Kaunas che rimette la testa avanti, anche se Milano continua a rispondere. A 2’ dalla fine del terzo quarto Guduric dalla lunetta riporta avanti l’Olimpia e si va all’ultimo stop sul 61-63 per Milano.

L’ultimo quarto inizia con due liberi di Guduric, poi Ellis ruba palla e segna, tripla dell’inglese poco dopo e +6 Olimpia. Ora è lo Zalgiris in crisi, Dunston domina in difesa, Ricci piazza una tripla ottima e Milano che scappa a +9 a 5’30” dalla fine. Poi Ellis da solo si infila nella difesa lituana e Milano che va in doppia cifra. E a 1’50” dalla fine è la tripla di Ricci a mettere la parola fine. E la tripla di Guduric è la ciliegina sulla torta e Milano che trionfa per 78-89, con Booker, Ricci, Ellis e Shields con 15 punti, Guduric 14 e Bolmaro 10.