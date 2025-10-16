Basket: arresto di Luca Vildoza non convalidato. Il giocatore si riunisce alla Virtus Bologna

Continua ad avere svolte di vario genere la vicenda di Luca Vildoza, il playmaker argentino della Virtus Bologna arrestato assieme alla moglie Milica per aver aggredito il personale sanitario nella notte in mezzo alle strade di Bologna. Il PM, infatti, ha rinunciato a processare i due per direttissima, e dunque ha disposto la non convalida dell’arresto e la conseguente liberazione dei coniugi.

Secondo quanto riportato ancora dal Resto del Carlino, questa mattina si sarebbe dovuto celebrare il processo per direttissima (sull’orario vi è discordanza tra parecchie fonti). Vildoza e la moglie, in base all’art. 121, erano finiti ai domiciliari nella notte. Si è invece avuta la liberazione: in questo modo il giocatore potrà affrontare la trasferta con la Virtus Bologna nel match di Eurolega a Lione contro l’ASVEL (che poi è di Villeurbanne: le due città sono vicinissime).

Proprio dal club bianconero è attesa una comunicazione nelle prossime ore, anche se ovviamente non è dato sapere di quale tipo. Resta il fatto che l’avvocato di Vildoza, Mattia Grassani, riferisce che i fatti “non sarebbero quelli emersi in un primo momento, sulla base delle dichiarazioni degli operatori sanitari alla polizia”.

Sulla vicenda sono intervenute sia l’AUSL di Bologna, attraverso la direttrice generale Anna Maria Petrini e il direttore della medicina d’urgenza Alessio Bertini, che hanno solidarizzato con gli aggrediti e rimarcato l’inaccettabilità delle aggressioni contro il personale sanitario, tema del quale notizie non certo felici si rincorrono quasi giornalmente. E anche il comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana ha emesso una nota ufficiale, rifacendosi al suo hashtag social #nonsiamounbersaglio.