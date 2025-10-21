Basket, Maccabi e Hapoel Tel Aviv torneranno a giocare in Israele le partite casalinghe di Eurolega

Buone notizie per le sezioni cestistiche di Maccabi e Hapoel Tel Aviv, che torneranno presto a giocare in patria i rispettivi incontri casalinghi dell’Eurolega 2025-2026 di basket. Il via libera è arrivato oggi nell’ambito della riunione dei club membri dell’Euroleague Commercial Assets (ECA), in seguito ai recenti sviluppi legati al cessate il fuoco tra Israele e Palestina.

Nel caso in cui dovessero rimanere valide le condizioni di sicurezza attuali, l’Eurolega tornerà di scena a Tel Aviv per i match casalinghi di Maccabi e Hapoel a partire dal 1° dicembre 2025. “Fino ad allora, Euroleague Basketball continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi, a rimanere in stretto contatto con le autorità locali e straniere, le squadre in visita e tutte le organizzazioni competenti, tra cui ELPA, EHCB e UEBO, e a garantire che la sicurezza e il benessere di tutte le persone coinvolte rimangano la priorità assoluta“, si legge in una nota stampa.

“L’Euroleague Basketball e i club partecipanti accolgono con ottimismo e speranza il recente piano di pace. L’organizzazione ribadisce la sua fiducia nel potere del basket di unire le persone e le comunità e il suo impegno a contribuire alla pace attraverso i valori condivisi dello sport, del rispetto e dell’unità“, recita il comunicato ufficiale dopo la decisione presa da 13 club di Eurolega. Finora il Maccabi ha giocato le partite casalinghe a Belgrado, l’Hapoel a Sofia.