Basket: Italia-Islanda, l’avvio delle qualificazioni Mondiali a Tortona

Non poteva festeggiare meglio, Tortona, l’avvio dell’utilizzo del nuovo palasport che segna il fulcro della Cittadella dello Sport della città piemontese. Sarà proprio la nuova arena, 5049 posti a sedere e inaugurazione effettuata nella terza settimana di settembre, a ospitare la prima partita dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027.

Contestualmente alla presentazione, avvenuta a Roma, di Luca Banchi quale allenatore della Nazionale azzurra, è stato svelato che il match contro l’Islanda si giocherà nell’arena attuale casa del Derthona Basket, che unisce le due anime della Bertram maschile e dell’Autosped G BCC femminile.

In particolare, la data è quella del 27 novembre alle ore 20:00, mentre tre giorni dopo ci sarà la trasferta in Lituania. Si tratta di una prima fase nella quale si giocheranno sei incontri in tre finestre (quella di novembre, poi quelle di febbraio e luglio 2026), con le prime tre squadre che si qualificheranno alla seconda fase.

L’Italia, inserita nel girone D, s’incrocerà con quello C, dove ci sono Turchia, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Svizzera. Abbastanza facile, sia nell’uno che nell’altro raggruppamento, intuire le tre qualificate, almeno sulla carta. Attenzione, però: si entrerà così in una specie di gruppo di ferro, dove su quattro potenze cestistiche (tre storiche e una divenuta tale col tempo) una dovrà forzatamente dire addio alla rassegna iridata già a inizio 2027.