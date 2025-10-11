Basket, in Serie A vincono Brescia e Trieste

Gli anticipi della terza giornata di Serie A di basket si sono chiusi con il big match tra Brescia e Trento prima e Napoli-Trieste poco dopo. Due sfide molto interessanti sia in chiave playoff sia per quel che riguarda formazioni che potrebbero andare già a caccia di punti salvezza, come i partenopei. Ecco, dunque, come è andata.

GERMANI BRESCIA – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 72-63

Parte forte Brescia, che dopo la tripla di Jogela piazza un parziale di 12-0 per provare subito la fuga. Prova a reagire Trento, ma un Ivanovic ispirato guida la squadra di casa ad allungare ancora, toccare il +15 e andare al primo stop avanti 27-14. Reagisce Trento a inizio secondo quarto, con un parziale che riporta prima in singola cifra lo svantaggio ospite, e poi con le triple di Forray e Steward a firmare il -1 a 4’ dal riposo. Non arriva, però, il sorpasso e nel finale di primo tempo Brescia riesce a riallungare un po’ andando al riposo sul 39-34, con 11 punti di Ivanovic.

Torna a spingere Brescia a inizio ripresa, con Della Valle e Ivanovic che salgono in cattedra e riportano i padroni di casa in doppia cifra di vantaggio quando mancano poco più di 2 minuti alla fine del terzo quarto. Prova a limitare come può i danni Trento con un ottimo Forray e si va all’ultimo stop con i lombardi avanti 55-47. Brescia che gestisce il vantaggio cumulato, tocca la doppia cifra nuovamente con una tripla di Della Valle, mentre Trento non ha la forza per trovare un controparziale e riaprire il match. Finisce, così, 72-63 per Brescia, con Amedeo Della Valle top scorer con 19 punti e Ivanovic con 18.

TOP SCORER

Brescia: Della Valle 19, Ivanovic 18, Burnell 14

Trento: Steward 18, Forray 11, Jones 8

NAPOLI BASKETBALL – PALLACANESTRO TRIESTE 79-84

Il match si apre con la tripla di Brown per Trieste, ma risponde subito Napoli che passa avanti con Simms da oltre l’arco e match che resta sui binari dell’equilibrio, anche se i partenopei tengono sempre la testa avanti, toccano il +6 e alla fine vanno al primo stop avanti 20-18. Emozioni forti alla Fruit Village Arena, dove le due squadre non riescono a spezzare l’equilibrio fino a quando un canestro di Sissoko riporta Trieste avanti dopo 15 minuti di gioco. Tre liberi di Brown e una tripla di Ramsey firmano il +7 ospite, con Napoli che ora fatica a mantenere il ritmo di Trieste e ospiti che vanno al riposo avanti 39-47, con i 14 punti di Ishmael El-Amin che non bastano a Napoli.

Parte meglio Napoli nel secondo tempo, che con Caruso e Mitrou-Long firma il nuovo -2 dopo 4’ di gioco nel terzo quarto. E dopo un botta e risposta è il canestro ancora di Mitrou-Long a valere il nuovo vantaggio partenopeo. Napoli che trova un parziale di 23-9 nel terzo quarto e si va all’ultimo stop sul 62-56. Ultimo quarto che inizia con Trieste che trova otto punti per ribaltare nuovamente la partita. Ross e Ramsey provano l’allungo, Napoli risponde, ma non riesce a richiudere il gap e un tecnico a El-Amin fa scappare via Trieste sul +7 a meno di un minuto dalla fine. Vince, così, Trieste per 79-84 e a Napoli non bastano i 21 punti di Mitrou-Long, con Ross top scorer per Trieste con 15 punti.

TOP SCORER

Napoli: Mitrou-Long 21, El-Amin 14, Flagg 11

Trieste: Ross 15, Brown 14, Ramsey 13, Sissoko 13