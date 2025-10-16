Basket in carrozzina: Italia in semifinale agli Europei, battuta la Polonia

L’Italia è nelle prime 4 degli Europei di basket in carrozzina. Nel quarto di finale disputato oggi a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, la squadra azzurra è capace di imporsi sulla Polonia per 72-69 al termine di una partita davvero accesissima e risolta dai 30 punti di Andrea Giaretti, l’uomo in più di questa giornata.

L’Italia era entrata nella competizione con un roboante 89-35 sulla Svizzera, ma aveva poi perso 54-67 con la Gran Bretagna. Poi solo vittorie: 51-41 sui Paesi Bassi, 81-64 sulla Francia e 83-49 su Israele. Così è arrivato il secondo posto nel raggruppamento che ha consentito di affrontare la Polonia.

Nonostante i problemi di falli toccati in sorte a Carossino, l’Italia si ritrova sempre in linea di lotta, anche se a 3’40” dal terine è costretta a inseguire di 5 punti. Giaretti segna nove punti in due minuti e mezzo, gli ultimi, con Saaid che dalla lunetta assicura il +3 e la Polonia che non riesce a organizzare il tiro decisivo per l’overtime. Domani alle 14:30 la semifinae con la Spagna.

Così il commento di coach Gertjan van der Linden in una giornata nella quale, tra le altre cose, l’Italia si assicura la qualificazione ai Mondiali del 2026: “E’ stata una partita complicata, resa ancora più difficile dai problemi di falli di Carossino. Ma grazie al contributo di tutti l’abbiamo vinta e ora possiamo festeggiare. Domani ci aspetta una partita importante e abbiamo due possibilità per conquistare una medaglia“.

ITALIA-POLONIA 72-69

ITALIA – Papi* 8, Benvenuto 2, De Maggi ne, Spanu ne, Tanghe 14, Ghione, Saaid 7 Raourahi*, Giaretti* 30, Carossino*5, Boganelli* 6, da Silva Pelizari ne. All. van der Linden

POLONIA – Jablonski ne, Mosler* 28, Stan ne, Bandura* 12, Macek* 12, Kozaryna ne, Labedzki ne, Damikowski*, Wesolowski ne, Jankowski ne, Balcerowski, Filipski* 17. All. Balcerowski