Basket in carrozzina: Italia battuta dalla Spagna nella semifinale degli Europei

L’Italia non si qualifica per la finale degli Europei di basket in carrozzina in corso di svolgimento a Sarajevo. La squadra allenata da Gertjan van der Linden deve cedere alla Spagna per 84-50 nella semifinale della rassegna continentale: le percentuali da due (68%-43%) e i rimbalzi (30-19) sono favorevoli agli iberici.

Il match si decide di fatto già nei primi due quarti, in cui l’attacco spagnolo gira alla perfezione e l’Italia, per quanto possa tentare di fermarlo, riesce a farlo soltanto a tratti. Il primo quarto finisce 25-13, all’intervallo si va su un 48-27 che è praticamente tutto un programma. L’Italia soffre, e parecchio, i giochi della Spagna, e non riesce a trovare mai una chiave di volta, anzi pure la difesa avversaria, e pure una possibile certa stanchezza dovuta all’intensità del quarto di ieri, non aiutano neppure nel terzo quarto prima del risultato finale.

Così coach van der Linden al termine del match: “Non abbiamo giocato come sappiamo oggi, questo è certo. La Spagna ha fatto un’ottima partita tirando con percentuali altissime, abbiamo sofferto molto i loro pick and roll e concesso troppi rimbalzi offensivi. Nel secondo tempo poi non siamo migliorati come ieri mentre loro, che al momento sono tra le migliori squadre in circolazione, non si sono fermati. Ora asciughiamoci le lacrime e pensiamo a domani: abbiamo già centrato l’obiettivo della qualificazione ai Mondiali, adesso possiamo ancora raggiungere una medaglia“.

La finale per il 3° e 4° posto si giocherà domani alle 15:00, e l’Italia se la vedrà con una tra Gran Bretagna e Germania. Si tratterebbe del quarto podio dell’Italia in caso di successo, il primo senza che quel posto sul podio sia d’oro come accaduto a Sassari nel 2003, a Parigi nel 2005 e ad Adana nel 2009.

SPAGNA-ITALIA 84-50

SPAGNA – Fernandez, Vega 2, Beltran, Onrubia* 15, Garcia 2, Poyato 6, Diaz Lorenzo* 20, Ortega* 21, Ingelmo Garcia 2, Prieto Barragan* 14, Barba, Gonzalez 2. All. Carrion Ruiz

ITALIA – Papi* 4, Benvenuto, De Maggi 4, Spanu ne, Tanghe 5, Ghione, Saaid 4, Raourahi* 8, Giaretti* 5, Carossino* 11, Boganelli* 2, da Silva Pelizari 7. All. van der Linden