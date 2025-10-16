Basket femminile, Venezia batte Saragoza e conquista la seconda vittoria consecutiva in Eurolega

L’Umana Reyer Venezia combatte fino alla fine e conquista la seconda vittoria consecutiva nell’Eurolega femminile 2025-2026. Dopo il successo nel primo turno, le veneziano fanno 2/2 battendo in trasferta il Saragoza, al termine di un match combattuto terminato con il punteggio di 80-84. La Reyer è riuscita a rompere l’equilibrio del match nel finale, grazie anche ai 24 punti di Joyner Holmes.

Partono forte le spagnole con un 4-0 ma le veneziane si iscrivono alla partita con il canestro di Holmes. I quattro di fila di Fingall portano Saragoza a +6 ma la Reyer si riavvicina con Fassina e Santucci (-2). Le iberiche mettono più fisicità ed attenzione e risalgono agilmente sul +8 con i liberi di Leite. Venezia però risponde subito, infila un parziale di 9-0 e torna avanti con il canestro di Fassina. Primo parziale che recita 19-20.

Nel secondo quarto Fassina segna per prima ed Holmes assicura il +5 alle venete. Quest’ultima realizza il momentaneo +7, prima che Zaragoza risponda e pareggia con sette punti consecutivi di Hempe. La solita Holmes con una tripla riporta avanti Venezia ma Fingall pareggia nuovamente a quota 38. Con l’ultimo canestro di Ortiz Saragoza si riporta avanti sul finire del quarto. A fine primo tempo le spagnole sono avanti 40-38.

La Reyer parte bene nella ripresa con la tripla del sorpasso di Holmes ed i liberi di Charles. Saragoza non si fa intimidire e ritorna in vantaggio con Leite, ma la tripla di Charles sigla l’ennesimo sorpasso. Holmes manda avanti Venezia di 5 ma Fingall e Gueye inchiodano il pareggio sul 54 pari. Da qui parte un braccio di ferro che dura per tutti i minuti finali. A Mavunga risponde prima Bankole e poi Flores ma è Pasa a ristabilire la parità. A 10′ dal termine il punteggio recita 64 pari.

Ultimi quarto decisivi, Mavunga pareggia subito il canestro di Gueye, e le spagnole vanno a +6 con la tripla di quest’ultima. Venezia ritrova la parità con Pasa ed Holmes ma la tripla di Ortiz riporta avanti Saragoza a 3’48” dal termine. La Reyer non si disunisce, si riavvicina con Charles e sorpassa con Holmes. La tripla di Dojkic a 1′ dalla fine porta le venete sul +4. Hempe risponde (-2) ma Holmes ribadisce il +4. Negli ultimi secondi Hempe cerca la rimonta ma Charles chiude la partita. Punteggio finale di 80-84 e seconda vittoria consecutiva in Eurolega per la Reyer Venezia.