Basket: i London Lions travolgono Trento in EuroCup

Semplicemente una trasferta no per la Dolomiti Energia Trento a Londra. L’Aquila Basket di coach Massimo Cancellieri va sotto di quasi 40 punti contro i London Lions, e il punteggio di 87-71 non rispecchia quanto davvero visto in campo. Kameron McGusty è top scorer con 22 punti, poi Tarik Phillip con 15 e Johnathan Williams (il solo citato di seguito) con 14. Per Trento 22 di Devante Jones e 15 a testa di Andrej Jakimovski e Cheickh Niang.

Comincia un po’ meglio la squadra londinese, che va sul 4-1 con Williams e McGusty. Trento, però, tiene molto facilmente e lo fa con un po’ tutta la squadra, mentre Londra è soprattutto Williams. Niang manda per la prima volta avanti gli ospiti sull’8-10 con un gioco da tre punti, ed è un po’ lui l’anima trentina, ma dall’altra parte la coppia Williams-McGusty vede arrivare aiuti, nel caso le due triple di Phillip del 21-12. Il timeout Cancellieri lo chiama solo quando di tripla ne arriva una terza, quella di Price. Alla fine dei conti rientra in scena McGusty e dopo un quarto è 29-16.

Alla ripartenza la musica non cambia: Trento è totalmente in balia del gioco dei Lions senza che ci possa essere un qualche tipo di svolta. La squadra di casa, oltretutto, aggiunge anche Lukosiunas al novero di coloro che colpiscono da tutte le parti e già prima dell’intervallo, con Williams, i londinesi toccano anche più di 30 lunghezze di vantaggio. A metà gara il match è già di fatto segnato: 55-24.

Gli ultim due quarti, se non sono pura accademia, vanno vicini a esserlo: i Lions si lanciano perfino vicini al +40 con Scott, Williams e Rai. McGusty segna per il 65-26 (+39), poi di fatto Londra tira un po’ i remi in barca e soprattutto Jones e Bayehe rendono il divario un po’ meno pesante. O almeno, questa è l’intenzione del club di casa finché termina il terzo quarto sul 71-48.

I remi in barca di Londra cominciano a essere un po’ troppo rilassati nel momento in cui la Dolomiti Energia mette in piedi una reazione vera: Niang, Jakimovski e Jogela riescono a trascinare la squadra di Cancellieri e a rimettere in partita Jones e inserirci Aldridge, per il 74-63 a poco meno di 5′ dalla fine. Di qui in avanti, però, la squadra di casa riprende vigore e chiude la questione.

LONDON LIONS-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 87-71

LIONS – Scott* 4, Sandy, Adamu*, Soluade 3, Price 5, J. Williams* 14, Lukosiunas 10, Rai* 4, Phillip 15, McGusty* 22, D. Williams 8, Goodwin ne. All. T. Sabonis

TRENTO – Steward 4, Jones* 22, Niang* 15, Jogela* 6, Forray, Cattapan ne, Mawugbe* 2, Aldridge* 2, Jakimovski 15, Bayehe 5, Hassan. All. Cancellieri