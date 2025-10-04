Basket femminile, vittorie per Reyer Venezia e Schio nella prima giornata di Serie A1

Si alza il sipario sulla Serie A1 di basket femminile 2025-2026 con il tradizionale ‘Opening day’ al PalaLeonessa di Brescia: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto nelle partite odierne.

DINAMO SASSARI-SAN MARTINO DI LUPARI 76-64

La Dinamo Sassari inizia il campionato con una vittoria per 76-64 contro l’Alama San Martino di Lupari. Match subito in discesa per le sarde con un primo quarto da 22-10, con le patavine che non riescono a reagire nella seconda frazione e si ritrovano sotto di venti lunghezze all’intervallo lungo (45-25). Nella ripresa l’Alama si ritrova e colma il gap fino al -9 (54-45), ma la Dinamo replica prontamente e rimane a +16 alla terza sirena (63-47). Ultimo quarto di gestione per Sassari, che amministra il margine accumulato e respinge gli assalti finali delle avversarie.

TOP SCORER

Sassari: Carangelo e Treffers 19, Richards e Turel 9

San Martino di Lupari: Hobbs 15, Del Pero 15, D’Alie 9

UMANA REYER VENEZIA-O.ME.P.S. BATTIPAGLIA 74-50

L’Umana Reyer Venezia non fallisce il debutto in Serie A1 contro Battipaglia per 74-50, riuscendo a ribaltare un pessimo primo quarto da 13-23. Le oro-granata innestano le marce alte tra il secondo quarto e soprattutto il terzo con un parziale interno da 16-7 che rimette la partita sui binari giusti per le venete. Battipaglia non ritrova più la stessa fluidità dei 10′ iniziali e capitola nettamente, con la Reyer che chiude il match con un 24-4 nella frazione conclusiva per il 74-50 con cui si aggiudica nettamente la sfida.

TOP SCORER

Venezia: Mavunga 15, Cubaj, Fassina, Holmes e Pasa 8

Battipaglia: Fokke e Nataou 14, Peoples 11

FAMILA WUBER SCHIO-PANTHERS ROSETO 76-52

Esordio vincente anche per la Famila Wuber Schio, che non lascia scampo alla neopromossa Roseto per 76-52. Primo quarto equilibrato (14-13), con le scledensi che nella seconda frazione provano a far valere la loro legge andando a +8 dopo 20’ (35-27). Nella ripresa Roseto riesce a rimanere in scia per un attimo, quando Schio torna a spingere e si ritrova a +15 alla terza sirena (59-44). Quarto conclusivo di amministrazione per le campionesse d’Italia che volano a +24 per un successo convincente nella prima giornata (76-52).

TOP SCORER

Schio: Badiane 15, Mestdagh 12, Zanardi 12

Roseto: Bura 10, Caloro 6, Moroni 5