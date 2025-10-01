Basket, Trento subisce una dura sconfitta dal Bourg-en-Bresse al debutto in Eurocup

Si apre con una brutta sconfitta casalinga il percorso della Dolomiti Energia Trentino nell’Eurocup 2025-2026 di basket maschile. I bianconeri hanno perso nettamente per 79-48 contro i francesi del JL Bourg-en-Bresse sul parquet della BTS Arena di Trento nella prima giornata della fase a gironi della seconda competizione continentale per club organizzata da Euroleague.

La squadra transalpina ha fatto corsa di testa dall’inizio alla fine, scappando via con un parziale di 23-10 a fine primo quarto e toccando anche il +18 in un secondo periodo che ha poi visto Trento accorciare le distanze andando all’intervallo lungo sotto di dieci (30-40). I vincitori della Coppa Italia 2025 si sono portati anche a -8 sul 35-43, subendo successivamente l’allungo definitivo del Bourg-en-Bresse.

Da quel momento in poi i francesi hanno realizzato un lungo parziale di 36-13, dilagando nell’ultimo quarto e chiudendo la partita con uno scarto molto severo di 31 punti sul 79-48. Top scorer di serata uno strepitoso Darius McGhee con 22 punti (6/14 da tre), 5 rimbalzi, 3 assist e 2 palle rubate, mentre in casa Dolomiti Energia l’unico ad andare in doppia cifra è DJ Steward con 10 punti.