Basket, che vittoria di Trento! La Dolomiti sfonda i 100 punti e sbanca Podgorica in EuroCup

Trento si sblocca in EuroCup e lo fa con una straordinaria prestazione in quel di Podgorica. La Dolomiti piazza una super colpo in trasferta contro il Buducnost, imponendosi per 107-96 grazie soprattutto ad uno strepitoso terzo quarto, resistendo poi al tentativo di rimonta della squadra montenegrina nel finale. Si tratta del primo successo europeo della stagione e viene subito riscattato il brutto esordio casalingo della passata settimana.

Con DJ Steward assente per un problema alla caviglia, l’attacco della Dolomiti viene trascinato da uno scatenato DeVante’ Jones, che firma 24 punti con un formidabile 12/12 dalla lunetta. Ci sono 15 punti per Jakimovski, poi 14 per Jogela e Bayehe, ma Trento vede protagonisti anche tanti giovani azzurri, come Cheickh Niang e Patrick Hassan, entrambi in doppia cifra rispettivamente con 14 e 11 punti. Al Buducnost non bastano i 22 punti di Skylar Mays e i 17 di Nikola Tanaskovic.

Grande equilibrio in avvio con una Trento guidata dai sette punti in cinque minuti di Jones. Sulaimon, però, è il più presente per il Buducnost e si resta con le due squadre divise sempre da meno di un possesso pieno. Niang entra bene dalla panchina e propizia il mini parziale con cui la Dolomiti chiude avanti alla prima sirena (25-21). Una bomba di Niang vale anche il +6 in avvio di secondo quarto, ma Mays riavvicina i padroni di casa. Trento ritorna sul +7 con Jogela (39-32), ma da quel momento Mays e Tanaskovic costruiscono un parziale di 12-0 per il Buducnost. Ancora Tanaskovic e poi Ferrell firmano il +9 (52-43), ma Trento replica nel finale di quarto e la tripla di Jakimovski vale il -3 all’intervallo (53-56).

Subito 6-0 ad aprire il terzo quarto per la Dolomiti, che continua a trovare grandissima fluidità in attacco e con Jones torna a toccare il +7 di vantaggio (67-60). Il Buducnost si riavvicina, ma il finale di quarto è tutto di marca trentina con uno scatenato Jakimovski che fa volare l’Aquila addirittura +13 (79-66). Trento chiude un fantastico terzo periodo da trenta punti ed entra negli ultimi dieci minuti avanti 83-68. La Dolomiti sbanda improvvisamente a metà ultimo quarto e subisce un parziale di 10-0 che rimette completamente in gioco i montenegrini. Prima Jogela e poi soprattutto Jones rispondono presenti e poi il play americano è glaciale dalla lunetta. La tripla di Hassan è la gemma finale di una serata veramente da incorniciare per Trento.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BUDUCNOST VOLI PODGORICA – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 96-107 (21-25, 35-28, 12-30, 28-24)

Buducnost: Sulaimon 10, Magee 8, Mays 22, Thompson 9, Slavkovic, Tanaskovic 17, Ferrell 10, Jovanovic, Morgan 6, Boutsiele 4, Kovliar, Bouteille 10

Trento: Steward, Jones 24, Niang 14, Jogela 14, Forray, Airhienbuwa, Mawugbe 7, Aldridge 8, Jakimovski 15, Bayehe 14, Hassan 11