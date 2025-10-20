Basket: che Cremona! Vanoli corsara a Bologna con un parziale incredibile contro la Virtus

Clamorosa impresa, soprattutto per come arriva, della Vanoli Cremona. La squadra allenata da Pierluigi Brotto espugna il PalaDozza di Bologna battendo la Virtus Olidata per 69-86. 13/24 dall’arco per gli ospiti, che approfittano anche dei sei uomini in doppia cifra con Aljami Durham a quota 17 e Payton Willis a 14. Per le V nere nessuno oltre quota 9, quelli toccati da Karim Jallow. Cremona che aggancia l’enorme gruppo a quota 4, e dopo tre giornate in testa da sola c’è Brescia a 6.

Nel primo quarto la Virtus comincia in maniera convincente, con il blocco americano che si erge a protagonista tra Taylor, Edawrds, Alston e Jallow. Il risultato è un 10-5 dopo poco meno di cinque minuti. Cremona, comunque, non è impotente di fronte a questo, anche se le realizzazioni a un certo punto tendono a latitare. Con Grant e Jones la Vanoli rientra fino al 16-13, poi alla Virtus inizia il festival delle schiacciate (prima Alston, poi soprattutto un Niang da spettacolo) ed è 23-16. Durham realizza un gioco da tre punti che vale il 23-19 dopo 10′.

La ripartenza vede Hackett protagonista sia come realizzatore, di tecnica e penetrazione, e anche come figura in grado di organizzare il gioco. Taylor piazza la tripla del 30-21, ma è da qui che succede qualcosa che, all’inizio, s’intuisce poco. N’Diaye colpisce da tre, poi Casarin prima effettua un’autocorrezione a canestro, quindi segna da distanza siderale al limite dei 24. Grant sigla il sorpasso, e già così è uno 0-10 di parziale. Cremona, però, non si ferma qui: nonostante il timeout di Ivanovic gli ospiti segnano e segnano ancora. Grant da sotto, Burns da tre, le V nere continuano a perdere palloni, Veronesi colpisce da tre ed è 30-41 all’intervallo.

Il parziale è di 0-20, ma non è finito qui: sono ancora gli ospiti a dettare legge al ritorno sul parquet. Durham col gioco da tre, Veronesi ancora dall’arco, poi ancora Grant, Willis. Alla fine dei conti, quello che ne risulta è un clamoroso break di 1-35. Totale: 31-54. Quell’1 è un libero di Vildoza. Taylor va in lunetta con tre liberi, ma per le V nere è ancora notte perché arriva anche un divario enorme, che tocca il 39-69 quando Veronesi va a segno di nuovo da oltre l’arco. Disperato, Ivanovic mette dentro anche Accorsi sul 45-73. Ottiene quel che voleva: tripla, 5 buoni minuti e una reazione dai suoi. Anche se a 10′ dal termine è 50-73.

I tricolori, alla fine, una reazione ce l’hanno, e sul serio: Akele ha una fiammata che dura fino al 57-74, Casarin respinge la questione con il nuovo +19. Ci riprovano le V nere con Alston, poi Edwards e soprattutto Jallow, approfittando anche di qualche persa di troppo degli ospiti. Il rientro della squadra di casa arriva fino al -9 (67-76), ma le energie si devono spendere, e in questo caso se ne sono spese tante. Jones sblocca i lombardi per il 67-78, e a quel punto ritornano in ritmo anche gli altri, specialmente con la conclusione dall’arco di Durham che, a due minuti dalla fine, nei fatti chiude la partita. Jones e Grant dalla lunetta arrotondano la questione e danno al lunedì di basket un sapore del tutto diverso dall’atteso.

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-VANOLI CREMONA 69-86

BOLOGNA – Vildoza 1, Edwards* 8, Pajola 3, Niang 8, Accorsi 3, Taylor* 8, Alston* 8, Hackett 4, Diarra 2, Jallow* 9, Diouf* 8, Akele 7. All. Ivanovic

CREMONA – Anigbobu*, Willis* 14, Jones 11, Casarin 10, Grant 9, Galli, Veronesi* 11, Burns 3, Durham* 17, N’Diaye* 11. All. Brotto

CLASSIFICA

1 Brescia 6

2 Trento, Venezia, Cremona, Tortona, Reggio Emilia, Milano, Bologna 4

9 Trapani*, Trieste, Varese, Cantù, Napoli 2

14 Sassari, Udine, Treviso 0

*4 punti di penalizzazione