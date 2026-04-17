Basket, impegni in trasferta per Virtus Bologna e Brescia in Serie A contro Tortona e Trieste. L’Olimpia Milano ospita Napoli, Venezia affronta Sassari

La Serie A di basket è pronta per un altro weekend intenso con la ventisettesima giornata della regular season 2025-2026 in programma, con ancora diversi verdetti da emettere sia per i playoff che per la parte bassa della classifica: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende.

Il sabato si apre alle ore 18:15 col primo anticipo tra la Dolomiti Energia Trentino e l’Unahotels Reggio Emilia: l’Aquila vuole riscattare il ko nell’ultima giornata e non perdere terreno dalle prime otto mentre la Reggiana cerca di allungare la striscia positiva e consolidare il settimo posto. Alle ore 20:00 la Nutribullet Treviso fanalino di coda prova a tirare fuori l’orgoglio contro l’APU Old Wild West Udine, con i friulani che vogliono cancellare il ko nel derby contro Trieste dopo ben 23 anni. Passando poi a domenica 19 aprile, alle ore 16:00, la Bertram Derthona Tortona ospita la capolista Virtus Bologna con i campioni d’Italia che hanno rialzato la testa dopo la vittoria contro Cantù di lunedì sera.

Alle ore 16:30 l’Olimpia Milano attende al Forum la Guerri Napoli dell’ex coach Jasmin Repesa, con l’allenatore croato subito incisivo nel debutto sulla panchina dei partenopei che hanno trovato punti importanti per la salvezza. Mezz’ora più tardi, alle ore 17:00, l’Umana Reyer Venezia affronta in trasferta la Dinamo Sassari per rimanere in scia alle battistrada Virtus Bologna e Germani Brescia distanti due soli punti. Proprio la Leonessa sarà impegnata fuori casa, alle ore 18:00, contro una Pallacanestro Trieste in grande forma e che si trova in sesta piazza per cui dentro la zona playoff mentre i lombardi condividono la vetta della graduatoria con la Virtus Bologna. Chiude il programma della ventisettesima giornata il derby lombardo delle ore 19:00 tra l’Acqua San Bernardo Cantù e l’Openjobmetis Varese in una sfida che nei decenni scorsi valeva lo scudetto, mentre osserva un turno di riposo la Vanoli Cremona.