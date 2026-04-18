Basket: Reggio Emilia, colpo playoff a Trento. Treviso batte Udine e infiamma la corsa salvezza

27a giornata di Serie A che comincia con tanto da raccontare. E lo fa passando da quanto accade a Trento, con Reggio Emilia che vola sui bianconeri, per andare fino alla notte del PalaVerde di Villorba che consegna a Treviso speranze molto grandi di poter chiudere la stagione riconfermando la categoria.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-UNA HOTELS REGGIO EMILIA 82-90

Al di là del colpo esterno con il quale Reggio Emilia di fatto si assicura i playoff, e al di là anche del fatto che Trento si ritrova a dover sostenere una volata abbastanza pesante per tentare di agguantare la postseason, la sfida di oggi è molto più netta del risultato finale. Già, perché di fronte ai 3888 della BTS Arena accade quello che non ci si aspetta, cioè che l’Una Hotels domini su tutta la linea.

Dopo un primo quarto da 18-21, i reggiani infilano un parziale clamoroso di 0-15 (che sarebbe in realtà 0-16 con il libero di Echenique nel primo quarto). Merito di Vitali, dello stesso Echenique, di Rossato, di Thor, di Williams, di una squadra che in generale funziona in attacco e non fa funzionare l’altra nella metà campo offensiva. A metà gara il punteggio è 30-49, ma nel terzo quarto il vantaggio assume un vantaggio di proporzioni quasi bibliche: 47-73. A quel punto nel periodo conclusivo Reggio Emilia gestisce, e Trento si sveglia troppo tardi anche nell’inserimento di Airhienbuwa, che di rabbia scarica giù 10 punti in 2 minuti.

TOP SCORER

TRENTO – Jones 20, Aldridge 13, Battle e Airhienbuwa 10

REGGIO EMILIA – Rossato 13, Thor e Severini 11

NUTRIBULLET TREVISO-APU OLD WILD WEST UDINE 92-82

Colpo di Treviso, che riesce a vincere una delle partite più importanti della stagione e a irrompere definitivamente nella lotta per la salvezza, a questo punto immensamente complicata. E anche Udine non è del tutto al sicuro, visto che si trova a quota 18 e immersa nel limbo dell’equidistanza tra playoff e retrocessione.

La partita, va detto, è molto aperta fin da subito, anche se Treviso più volte cerca la fuga prima con Abdur-Rakhman e poi con la coppia Macura-Cappelletti, finendo due volte ripresa da Udine che trova Christon e i lunghi, compreso un ottimo Da Ros. Dopo il 45-43 dell’intervallo l’APU va anche in vantaggio, con Bendzius e Calzavara che si aggiungono ai due citati per il 55-60 e poi 57-63. Cappelletti, Weber e Spencer riducono il divario fino al 66-67, poi arrivano gli ultimi 10′ che sono un autentico assolo sia di Kruize Pinkins che di Federico Miaschi, due che erano protagonisti anni fa in A2 e tornano a esserlo questa notte al piano superiore. Finisce 92-82.

TOP SCORER

TREVISO – Macura 21, Cappelletti 17, Croswell 16

UDINE – Christon 13, Hickey 12, Calzavara e Ikangi 11