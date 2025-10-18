ATP Vienna 2025, Matteo Arnaldi piega De Jong e accede al secondo turno delle qualificazioni

Nel primo turno del tabellone di qualificazione del torneo ATP 500 di Vienna Matteo Arnaldi piega l’olandese Jesper De Jong 6-4 7-6 (5) in due ore e tre minuti. Il tennista sanremese accede così al secondo e decisivo turno per giocarsi l’accesso nel tabellone principale contro il vincente della sfida tra lo slovacco Lukas Klein e l’australiano Tristan Schoolkate.

L’italiano inizia l’incontro annullando due palle break nel gioco di apertura e non sfrutta quella del possibile 2-0. Sul punteggio di 2-2 il ligure si salva da 15-40 e strappa il servizio all’avversario nel sesto gioco per il 4-2, il suo rivale però è lesto a recuperare lo svantaggio con l’immediato 4-3. Lo sprint finale del primo parziale premia l’azzurro che tiene a zero il servizio del 5-4 e trasforma il terzo set point per il 6-4 con cui si chiude la frazione di apertura.

Nel secondo parziale il primo a tentare l’allungo è l’olandese che firma il break del 2-1 e consolida il vantaggio con il 3-1. Il sanremese reagisce però prontamente, inanella tre giochi consecutivi e passa a condurre per 4-3. Si prosegue nel rispetto dei turni di battuta con l’equilibrio che regna sovrano fino al 6-6. Nel tie-break l’olandese parte forte con il minibreak in apertura e allunga fino al 5-2. Arnaldi però non ci sta, risale gradualmente la corrente, impatta sul 5-5 con la volée di diritto, si procura match point con l’accelerazione di diritto e sigilla il decisivo 7-5 con il servizio vincente.

Arnaldi chiude la sua solida prestazione con sette ace, due doppi falli e il 61% di prime palle. Il ligure conquista cinquantotto punti al servizio, contro i quarantaquattro del rivale e sfrutta tre delle sei palle break a propria disposizione. L’italiano chiude la sua prova con trentatré vincenti, undici più del rivale, e sedici gratuiti.