Tennis
ATP Basilea, sorteggiato il tabellone: Fritz debutta con Vacherot, Shelton con Rune, c’è Sonego
Il torneo ATP 500 di Basilea si disputerà sul cemento della località svizzera dal 20 al 26 ottobre. La testa di serie numero 1 del seeding sarà lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 del mondo che incrocerà all’esordio il monegasco Valentin Vacherot, wild-card reduce dal trionfo al Masters 1000 di Shanghai. In caso di passaggio del turno, ottavo di finale contro il vincente del confronto tra lo statunitense Sebastian Korda e il francese Ugo Humbert, con all’orizzonte un quarto di finale contro il ceco Jiri Lehecka (atteso da un qualificato e dal vincente di Baez-Shapovalov).
Nella parte alta del tabellone figura anche il norvegese Casper Ruud, che incrocerà un qualificato e poi il vincente di Kecmanovic-Wawrinka. Lo scandinavo potrebbe incrociare ai quarti di finale il nostro Lorenzo Sonego, se il piemontese riuscirà a superare prima lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (numero 8 del seeding) e poi il vincente di Brooksby-Muller.
Nella parte bassa del tabellone, invece, spiccano il ceco Jakub Mensik (deve battere la wild card di casa Bernet per meritarsi uno tra Giovanni Mpetshi Perricard e il brasiliano Joao Fonseca), il danese Holger Rune (contro Giron e poi il vincente di Collignon-Rinderknech, possibile il quarto con Mensik), lo statunitense Ben Shelton (qualificato e Munar) e il canadese Felix Auger-Aliassime (derby con Diallo, poi un qualificato e il possibile quarto con Shelton.
TABELLONE ATP 500 BASILEA
Fritz vs Vacherot
Korda vs Humbert
Baez vs Shapovalov
Lehecka vs Qualificato
Ruud vs Qualificato
Kecmanovic vs Wawrinka
Brooksby vs Muller
Sonego vs Davidovich Fokina
—
Mensik vs Bernet
Mpetshi Perricard vs Fonseca
Collignon vs Rinderknech
Giron vs Rune
Auger-Aliassime vs Diallo
Qualificato vs Qualificato
Munar vs Qualificato
Shelton vs Qualificato