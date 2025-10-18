ATP Basilea, sorteggiato il tabellone: Fritz debutta con Vacherot, Shelton con Rune, c’è Sonego

Il torneo ATP 500 di Basilea si disputerà sul cemento della località svizzera dal 20 al 26 ottobre. La testa di serie numero 1 del seeding sarà lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 del mondo che incrocerà all’esordio il monegasco Valentin Vacherot, wild-card reduce dal trionfo al Masters 1000 di Shanghai. In caso di passaggio del turno, ottavo di finale contro il vincente del confronto tra lo statunitense Sebastian Korda e il francese Ugo Humbert, con all’orizzonte un quarto di finale contro il ceco Jiri Lehecka (atteso da un qualificato e dal vincente di Baez-Shapovalov).

Nella parte alta del tabellone figura anche il norvegese Casper Ruud, che incrocerà un qualificato e poi il vincente di Kecmanovic-Wawrinka. Lo scandinavo potrebbe incrociare ai quarti di finale il nostro Lorenzo Sonego, se il piemontese riuscirà a superare prima lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (numero 8 del seeding) e poi il vincente di Brooksby-Muller.

Nella parte bassa del tabellone, invece, spiccano il ceco Jakub Mensik (deve battere la wild card di casa Bernet per meritarsi uno tra Giovanni Mpetshi Perricard e il brasiliano Joao Fonseca), il danese Holger Rune (contro Giron e poi il vincente di Collignon-Rinderknech, possibile il quarto con Mensik), lo statunitense Ben Shelton (qualificato e Munar) e il canadese Felix Auger-Aliassime (derby con Diallo, poi un qualificato e il possibile quarto con Shelton.

TABELLONE ATP 500 BASILEA

Fritz vs Vacherot

Korda vs Humbert

Baez vs Shapovalov

Lehecka vs Qualificato

Ruud vs Qualificato

Kecmanovic vs Wawrinka

Brooksby vs Muller

Sonego vs Davidovich Fokina

—

Mensik vs Bernet

Mpetshi Perricard vs Fonseca

Collignon vs Rinderknech

Giron vs Rune

Auger-Aliassime vs Diallo

Qualificato vs Qualificato

Munar vs Qualificato

Shelton vs Qualificato