ATP Stoccolma 2025, Holger Rune e Tomas Martin Etcheverry approdano ai quarti di finale

Calato il sipario su una nuova giornata di incontri nell’ATP250 di Stoccolma (Svezia). Sul veloce indoor scandinavo gioie e dolori in casa Italia. Lorenzo Sonego ha sfatato il tabù che non gli vedeva vincere, sul campo, due match consecutivi nel massimo circuito internazionale da un anno, vista l’affermazione contro l’americano Aleksandar Kovacevic per 7-6 (3) 6-1.

Sul cammino di Sonny ci sarà nei quarti di finale il francese Ugo Humbert. Un avversario che il piemontese conosce piuttosto bene, avendolo incrociato spesso a livello ATP (5-3 il bilancio dei precedenti in favore del transalpino). Humbert si è imposto col punteggio di 7-6 (5) 6-3 contro Matteo Berrettini. Troppe difficoltà in risposta per Matteo, specialmente dal lato del rovescio, e maggior solidità dell’avversario.

Per quanto riguarda gli altri match di oggi, sono arrivati i successi di Holger Rune e di Tomas Martin Etcheverry. Il danese (n.11 del mondo) ha regolato con un duplice 6-4 l’ungherese Marton Fucsovics (n.55 ATP) e nei quarti sfiderà proprio l’argentino. Il sudamericano (n.63 del ranking) ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic (n.49 del mondo) col punteggio di 6-4 4-6 6-3.

In chiusura di giornata, il padrone di casa Elias Ymer (n.243 del ranking) ha sorpreso il britannico Jacob Fearnley (n.81 del mondo) sullo score di 6-2 6-2. Incontro dominato dallo svedese e nei quarti di finale ci sarà il confronto col canadese Denis Shapovalov (n.3 del seeding).