Pubblicato

5 minuti fa

il

Dall’amore per la marcia nato da bambina fino all’oro olimpico di Tokyo 2021, al trionfo agli Europei di Roma 2024, e alla grande prova di resilienza ai Mondiali 2025,
Antonella Palmisano racconta un percorso fatto di determinazione, fatica e orgoglio.

In questa intervista esclusiva, la campionessa azzurra riflette sul valore del riconoscimento nello sport, sul rispetto per la marcia — disciplina spesso poco visibile ma ricca di talento e sacrificio — e sulla forza di rialzarsi dopo ogni difficoltà.

Un dialogo intenso tra tecnica ed emozione, tra passato e futuro, tra ciò che resta di ogni vittoria e il desiderio di sentirsi parte di un progetto più grande.

✨ Un incontro per capire cosa significa davvero sentirsi riconosciuti, dentro e fuori la pista.

️ Conduce Alice Liverani con il supporto di Ferdinando Savarese
