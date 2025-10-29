Ciao a tutti e bentornati a Ginnasticomania, il programma condotto da Chiara Sani dedicato alle stelle della ginnastica artistica internazionale ‍♀️✨.

In questa puntata celebriamo la straordinaria Angelina Melnikova, nuova campionessa del mondo ai Mondiali di Giacarta 2025!

Dopo un lungo stop dovuto alla guerra, Angelina è tornata in pedana con grinta e determinazione, conquistando l’oro nell’All-Around e l’argento alle parallele asimmetriche .

Chiara Sani l’ha incontrata a Riccione, durante la conferenza stampa della Riccione Academy, per una intervista esclusiva tra emozioni, sacrifici e sogni olimpici.

Una chiacchierata sincera con una campionessa che ha saputo rialzarsi, dimostrando resilienza, forza interiore e amore per la ginnastica.

Melnikova guarda già avanti: il suo obiettivo è chiaro — le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

➡️ Scopri la sua storia di rinascita e rivivi il suo trionfo mondiale solo su Ginnasticomania!

