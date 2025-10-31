Ambesi prudente: “Forse c’era un malessere per Sinner. Shelton di sicuro non è malleabile”

La vittoria di Jannik Sinner sull’argentino Francisco Cerundolo e l’imminente sfida allo statunitense Ben Shelton con in palio le semifinali del Masters 1000 di Parigi sono stati alcuni dei temi principali toccati nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“I match tra Sinner e Shelton hanno una storia ben precisa. C’è stato un tie-break in ogni partita. I precedenti sono a senso unico. L’americano è in crescita, ma reduce da un problema fisico, anche se è molto più fresco di Sinner. Quindi penso che l’incontro possa essere aperto, di sicuro l’avversario non è malleabile“, dichiara Ambesi in vista del quarto di finale odierno.

“Se c’è un’occasione in cui Shelton ci può provare, probabilmente è questa. Quando l’americano sconfisse Sinner la prima volta a Shanghai, l’italiano non era brillante e arrivava dal torneo di Pechino: c’è dunque questo punto di contatto“, aggiunge il giornalista di Eurosport facendo riferimento all’unica sconfitta del n.2 al mondo contro il big server mancino americano.

Sulle condizioni dell’altoatesino: “Sinner arriverà abbastanza affaticato, da capire se riuscirà a trovare la freschezza. Su Tennis TV hanno detto che Sinner, se avesse perso il primo set con Cerundolo, si sarebbe ritirato. Ogni partita è storia a sé. Probabilmente c’era un malessere per Sinner, si sentiva spossato e senza forze. Poi man mano ha ritrovato fiducia“.

CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA COMPLETA