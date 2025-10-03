Dove vedere in tv Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti affronterà l’argentino Francisco Comesana al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: dopo essersi ritirato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino in occasione del match contro lo statunitense Learner Tien a causa di un fastidio al gluteo, il numero 9 del mondo tornerà in campo nella giornata di sabato 4 ottobre per fronteggiare il sudamericano in occasione del suo debutto sul cemento della metropoli cinese.

L’appuntamento è sul Grandstand 2, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 06.30. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra il russo Andrey Rublev e il giapponese Yuki Nishioka, poi toccherà alla contesa tra Luciano Darderi e il cinese Yunchaokete Bu, a seguire ci sarà spazio per il tennista toscano. In palio la qualificazione al terzo turno, da giocare contro il vincente del match tra Darderi e Bu, dunque si scenderà in campo conoscendo l’identità del prossimo avversario.

Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico contro il 24enne, numero 62 del ranking ATP. L’unico precedente disputato si chiuse in favore di Lorenzo Musetti, che si impose con il punteggio di 6-2, 6-7(4), 7-6(3), 6-3 ai sedicesimi finale di Wimbledon 2024, quando si spinse fino al penultimo atto perdendo con il serbo Novak Djokovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Comesana, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-COMESANA, ATP SHANGHAI

Sabato 4 ottobre

Terzo match dalle ore 06.30 Lorenzo Musetti vs Francisco Comesana

In precedenza, a partire dalle ore 06.30 sul Grandstand 2, si giocheranno nell’ordine: Rublev-Nishioka, Darderi-Bu. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-COMESANA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.