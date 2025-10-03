Dove vedere in tv Sinner-Altmaier, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming

Jannik Sinner affronterà il tedesco Daniel Altmaier al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino lo scorso 1° ottobre e aver goduto di un paio di giorni di riposo (uno in più rispetto al previsto, per concessione degli organizzatori), il numero 2 del mondo tornerà in campo nella giornata di sabato 4 ottobre per fronteggiare l’insidioso teutonico in occasione del suo debutto sul cemento della metropoli cinese.

L’appuntamento è all’ora di pranzo italiana: sarà il terzo incontro a partire dalle ore 06.30 allo Stadium Court e non inizierà prima delle ore 12.30. Ad aprire il programma di giornata sul campo principale sarà il confronto tra l’argentino Camillo Ugo Carabelli e l’australiano Alex de Minaur, poi toccherà alla sfida tra il tedesco Alexander Zverev e il francese Valentin Royer, a seguire e non prima delle ore 12.30 spazio a Sinner, che si presenta all’appuntamento da campione in carica.

Il fuoriclasse altoatesino, numero 2 del mondo, partirà con tutti i favori del pronostico contro il 27enne, numero 49 del ranking ATP, ma non dovrà sottovalutare un rivale insidioso, che al primo turno ha regolato l’australiano Tristan Schoolkate. I precedenti sono in perfetta parità (1-1): l’azzurro ebbe la meglio in cinque set al primo turno degli US Open nel 2022, mentre il tedesco si impose in rimonta al secondo turno del Roland Garros nel 2023. In palio la qualificazione al terzo turno, da giocare contro il vincente della contesta tra l’olandese Tallon Griekspoor e lo statunitense Jenson Brooksby.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Altmaier, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-ALTMAIER, ATP SHANGHAI

Sabato 4 ottobre

Terzo match dalle ore 06.30 e non prima delle ore 12.30 Jannik Sinner vs Daniel Altmaier

In precedenza, a partire dalle ore 06.30 allo Stadium Court, si giocheranno nell’ordine: Carabelli-de Minaur, Zverev-Royer. Al termine, e non prima delle ore 12.30, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-ALTMAIER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.