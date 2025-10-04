A Veracruz l’Italia si aggrappa a Cottafava/Dal Corso. Rossi/Viscovich e Alfieri/Ranghieri si fermano ai sedicesimi

Finalmente un segnale di svolta. Dopo una prima parte di stagione complicata, fatta di risultati altalenanti e qualche delusione di troppo, Samuele Cottafava e Jakob Windisch Dal Corso (ITA) hanno trovato la chiave per rilanciarsi al Challenge di Veracruz. La coppia azzurra, partita dalle qualificazioni, ha superato con grande cuore i sedicesimi di finale battendo i portoghesi Pedrosa/Campos, secondi del tabellone, al termine di una battaglia intensissima chiusa al tie-break (21-18, 18-21, 19-17). Un successo di prestigio che porta gli italiani agli ottavi di finale, unico duo azzurro ancora in corsa nel tabellone maschile.

Per Cottafava e Dal Corso questa vittoria potrebbe rappresentare una svolta psicologica e tecnica: dopo diverse eliminazioni premature, la capacità di reggere la pressione nei momenti decisivi e di concretizzare le occasioni è il segnale che il lavoro fatto negli ultimi mesi sta dando i suoi frutti. Ad attenderli ora ci sono gli ucraini Popov/Reznik [5], coppia solida e di buona esperienza internazionale: un test durissimo ma anche l’opportunità di confermare la crescita e provare a centrare un quarto di finale che sarebbe di enorme valore.

Gli altri due tandem italiani, invece, hanno visto fermarsi il loro cammino ai sedicesimi. Alfieri/Ranghieri [12], dopo aver beneficiato del ritiro degli israeliani Elazar/Cuzmiciov nella fase a gironi, non sono riusciti a ripetersi nella fase a eliminazione diretta, cedendo in due set (15-21, 19-21) ai norvegesi Ringøen/Aas [31], entrati in main draw dalle qualificazioni e capaci di sorprendere con un gioco rapido ed efficace.

Stessa sorte per Rossi/Viscovich [17], che pure avevano lottato bene nella pool A, superando i tedeschi Just/Huster al termine di un match tiratissimo. Contro gli svizzeri Heidrich/Jordan [14], però, la partita non ha avuto storia: 17-21, 12-21 il risultato che sancisce l’eliminazione e lascia l’amaro in bocca, perché la sensazione era che ci potesse essere margine per fare di più.

Il quadro complessivo dei sedicesimi ha confermato il livello altissimo del torneo messicano: molte sfide si sono chiuse al tie-break e non sono mancate sorprese. Ai prossimi turni spiccano le sfide tra Budinger/Evans [1] e i gemelli inglesi Bello, il derby americano tra Schalk/Shaw [9] e i cileni Grimalt, e l’incrocio tra i brasiliani George/Saymon [3] e i norvegesi Ringøen/Aas [31], autentica rivelazione.

Per l’Italia resta dunque una sola speranza, ma di grande valore: Cottafava/Dal Corso, chiamati ora a confermare il passo avanti mostrato contro i portoghesi. Una vittoria agli ottavi significherebbe non solo continuare il cammino in Messico, ma anche dare una scossa decisiva a una stagione fin qui complicata.

TORNEO MASCHILE

Sedicesimi di finale: Haussener/Friedli (SUI) [19] – Møllgaard/Houmann (DEN) [26] [Q] 2-0 (21-14, 21-18)

Penninga/Immers (NED) [25] – Elazar/Cuzmiciov (ISR) [21] 2-1 (14-21, 21-17, 15-13)

Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [11] – Priima/Wilcox (USA) [32] [Q] 2-0 (21-15, 21-10)

Alfieri/Ranghieri (ITA) [12] – Ringøen/Aas (NOR) [31] [Q] 0-2 (15-21, 19-21)

Rossi/Viscovich (ITA) [17] – Heidrich/Jordan (SUI) [14] 0-2 (17-21, 12-21)

Pedrosa/Campos (POR) [2] – Cottafava/Dal Corso (ITA) [22] [Q] 1-2 (18-21, 21-18, 17-19)

Huerta A./Gavira (ESP) [20] [Q] – Horst/Pristauz (AUT) [24] [Q] 2-0 (21-14, 21-19)

Droguett/Quintero (CHI) [7] – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) [13] 1-2 (30-28, 18-21, 10-15)

Ottavi di finale: Harrison/Caldwell (USA) [18] – Haussener/Friedli (SUI) [19]

Sagstetter J./Sagstetter B. (GER) [6] – Penninga/Immers (NED) [25]

Schalk/Shaw (USA) [9] – Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [11]

George/Saymon (BRA) [3] – Ringøen/Aas (NOR) [31] [Q]

Lares/Carlos Andres (MEX) [29] [Q] – Heidrich/Jordan (SUI) [14]

Popov/Reznik (UKR) [5] – Cottafava/Dal Corso (ITA) [22] [Q]

Dressler/Waller (AUT) [10] – Huerta A./Gavira (ESP) [20] [Q]

Budinger/Evans (USA) [1] – Bello Ja./Bello Jo. (ENG) [13]

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale: Van Winkle/D. Kraft (USA) [10] – Harward/Phillips (USA) [14] 1-2 (19-21, 21-18, 10-15)

Kylie/Maixnerova (CZE) [15] – Kielak/Okla (POL) [27] [Q] 2-0 (21-19, 21-9)

Placette/Richard (FRA) [17] – Kolinske/Shields (USA) [12] 2-1 (13-21, 22-20, 17-15)

Makhno, In./Makhno, Ir. (UKR) [11] – Torres/Gutierrez (MEX) [8] 2-1 (21-18, 18-21, 17-15)

Annique/Menia (SUI) [19] – Pavelková K./Pavelková A. (CZE) [18] 0-2 (14-21, 13-21)

Gonzalez/Navas (PUR) [28] [Q] – Konink/Hogenhout (NED) [7] 2-1 (21-12, 15-21, 15-8)

Davidova/Khmil (UKR) [4] – Bélanger/Monkhouse (CAN) [16] 0-2 (19-21, 14-21)

Michelle/Corrales (PAR) [25] – Lodej/Lunio (POL) [13] 0-2 (Injury Team A)

Ottavi di finale: Clancy/Milutinovic (AUS) [2] – Harward/Phillips (USA) [14] 1-2 (21-16, 19-21, 11-15)

Polley/MacDonald (NZL) [24] [Q] – Kylie/Maixnerova (CZE) [15] 2-0 (21-11, 21-16)

Stam/Schoon (NED) [26] [Q] – Placette/Richard (FRA) [17] 2-0 (21-15, 21-12)

Svozilova/Stochlova (CZE) [3] – Makhno, In./Makhno, Ir. (UKR) [11] 2-0 (21-11, 21-19)

Chacon/Chacon (USA) [20] – Pavelková K./Pavelková A. (CZE) [18] 0-2 (19-21, 20-22)

Serdiuk/Romaniuk (UKR) [6] – Gonzalez/Navas (PUR) [28] [Q] 0-2 (18-21, 19-21)

DeBerg/Hodel (USA) [21] – Bélanger/Monkhouse (CAN) [16] 2-1 (23-25, 21-17, 15-12)

Quiggle/Loreen (USA) [1] – Lodej/Lunio (POL) [13] 2-0 (21-16, 21-17)

Quarti di finale: Polley/MacDonald (NZL) [24] [Q] – Harward/Phillips (USA) [14] – 4 ottobre ore 14:00, Campo 2

Svozilova/Stochlova (CZE) [3] – Stam/Schoon (NED) [26] [Q] – 4 ottobre ore 14:00, Campo Centrale

Gonzalez/Navas (PUR) [28] [Q] – Pavelková K./Pavelková A. (CZE) [18] – 4 ottobre ore 15:00, Campo Centrale

Quiggle/Loreen (USA) [1] – DeBerg/Hodel (USA) [21] – 4 ottobre ore 15:00, Campo 2