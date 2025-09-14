Zaynab Dosso sottotono ai Mondiali, sfuma il sogno della finale sui 100. Duello Alfred-Jefferson per l’oro

Zaynab Dosso non è riuscita a essere protagonista nelle semifinali dei 100 metri ai Mondiali 2025 di atletica: ieri si era espressa in batteria con un confortante 11.10, ma oggi ha compiuto un vistoso passo indietro e ha fornito una prestazione anonima sul rettilineo di Tokyo. La velocista emiliana avrebbe dovuto correre sul ritmo del suo record italiano siglato lo scorso anno (11.01) per provare ad accedere all’atto conclusivo della gara che incorerà la donna più veloce del Pianeta, ma è apparsa in chiara difficoltà fin dall’uscita dei blocchi di partenza (0.212 l’elevato tempo di reazione).

L’azzurra ha faticato nei primi appoggi, ha stentato in fase di accelerazione, non è riuscita a prendere velocità e sul lanciato è parsa decisamente spenta. La Campionessa d’Europa e argento iridato dei 60 metri ha faticato anche sul lanciato e ha chiuso al sesto posto nella terza batteria con l’alto crono di 11.22 (0,2 m/s di vento a favore). L’allieva di Giorgio Frinolli sperava di diventare la prima italiana a raggiungere la finale dei 100 metri ai Mondiali, ma purtroppo i problemi fisici avuti al termine della stagione indoor le hanno impedito di arrivare al meglio al grande evento.

Si preannuncia un duello palpitante per la conquista della medaglia d’oro tra la statunitense Melissa Jefferson-Wooden (10.73 per la primatista mondiale stagionale nella batteria di Dosso) e Julien Alfred da Saint Lucia (10.93 con 0,1 m/s di vento a favore nella seconda batteria per la Campionessa Olimpica di Parigi 2024).

Potranno però inserirsi l’eterna giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce (11.00 alle spalle di Alfred per un’icona dello sprint internazionale, all’ultima gara della carriera), l’altra giamaicana Tina Clayton (10.90) e la britannica Dina Asher-Smith (11.02), l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith (10.94) e Shericka Jackson (10.97, rispettivamente prima e seconda nella semifinale d’apertura). Eliminata la statunitense Sha’Carri Richardson: terza con 11.00 nella prima serie, la Campionessa del Mondo uscente abdica.