Edoardo Scotti dopo il record italiano: “L’atletica inizia a diventare interessante, voglio la finale”

Edoardo Scotti ha firmato il nuovo record italiano dei 400 metri, correndo in 44.45 nella batteria dei Mondiali 2025 di atletica. Il 25enne si è esaltato sulla pista di Tokyo, togliendo ben tre decimi al primato che condivideva con Luca Sito (un paio di mesi fa si era espresso in 44.75 a Madrid). Il nostro portacolori ha brillato in corsia 9 e ha chiuso al terzo posto, qualificandosi alle semifinali.

Edoardo Scotti ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Inizia a diventare interessante l’atletica così. Sono finito in nona corsia e mi è piaciuto: per sbloccarsi serve non avere dei punto di riferimento e andare. L’ho fatto ed è andata bene, ho perso un appoggio in fondo ma non importa: il tempo va fatto tra due giorni e il mio obiettivo è andare in finale“.

L’azzurro ha poi proseguito nel proprio commento, tornando anche sull’assenza di ieri nella finale della 4×00 mista: “Ieri mi sono riposato: ringrazio i miei compagni e i tecnici per avermi permesso di riposare, almeno avevo le energie per questa gara. Oggi me la sentivo, era il mio giorno“. Dedica dolcissima: “Auguri mamma: oggi fai il compleanno e spero di averti fatto un bel regalo“.